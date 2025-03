Vaalan uusi vankila käyttöön huhtikuussa – modernit tilat tukevat kuntoutusta ja turvallisuutta

Uuden vankilan myötä henkilöstö ja vangit saavat käyttöönsä toiminnallisesti suunnitellut, nykyaikaiset tilat, joissa on hyvät sisäolosuhteet ja jotka tukevat vankien kuntoutusta ja yhteiskuntaan sopeutumista. Tavoitteena on, että vankeusaika mahdollistaa myös digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymisen, ja vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Henkilökuntaa vankilassa on noin 70, ja siinä on yhteensä 100 vankien tarpeisiin suunniteltua vankipaikkaa. Ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia ulkoiluun, liikuntaan ja muun muassa pienviljelyyn. Vaalan vankilan kokonaispinta-ala on noin 9 500 neliömetriä. Rakennuksessa on otettu huomioon entistä tarkemmat valvontajärjestelmät sekä vankien kuntoutusta tukevat tilaratkaisut.

”Huolella viimeistelty vankila tarjoaa henkilökunnalle ja vangeille toiminnallisesti suunnitellut ja turvalliset tilat. Vankilan valmistuminen tuo tullessaan myös uusia työpaikkoja alueelle ja parantaa turvallisuusviranomaisten valmiuksia”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.

Vankila on suunniteltu energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi. Kiinteistöön on toteutettu maalämpöjärjestelmä, ja sähköntuotantoa tukevat katolle asennetut aurinkopaneelit. Rakennuksen hiilijalanjälki on 26 % pienempi verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen, mikä saavuttaa sille asetetun tavoitteen.

Rakennuttajana hankkeessa toimi Senaatti-kiinteistöt, ja pääurakoitsijana Lujatalo Oy. Rakennushankkeen kustannukset olivat 44 miljoonaa euroa, ja se valmistui alkuperäisessä budjetissa.

Vankilatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan noin 30 kilometrin päästä Pelson vankilasta Vaalan vankilaan huhtikuun aikana, ja se avaa mahdollisuuksia Pelson vankilan alueen uudelleenkäytölle. Pelson vankilan alueen myynti käynnistyy keväällä 2025.