Itä-​Helsingin keskusta rakentuu Stoan ja Puhoksen ympärille – asemakaavat etenevät päätöksentekoon

Uutta kaupunkia rakentuu Stoan ja Puhoksen ympärille



Itäkeskuksen ja Puotilan metroasemien väliin sijoittuvaa aluetta hallitsevat nykyisellään suuret kauppakeskukset, pysäköintialueet sekä autoliikenteen pääväylät. Alueelle on laadittu vuonna 2020 ratkenneen ideakilpailun pohjalta suunnitelmia, joissa parannetaan julkisen ympäristön laatua ja tuodaan lisää asumista hyvien palveluiden sekä joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaavoissa turvataan arvokkaimpien rakennuksien ja kaupunkitilojen säilyminen, ja vahvistetaan jo nyt aktiivisen Stoan ja Puhoksen alueen roolia tärkeänä kohtauspaikkana eri väestöryhmien kesken.

Kaavassa mahdollistetaan kulttuurikeskus Stoan peruskorjaus ja laajennus sekä suojellaan Puhoksen ostoskeskuksen alkuperäinen viuhkamainen osa. Näiden alueen vetonaulojen ympärille on suunniteltu laadukkaita julkisia ulkotiloja. Stoanaukio laajenee, ja siitä kehitetään aktiivisena tapahtumatilana. Sen ympärille tulee rakentamista, joka jatkuu nauhamaisesti uuden Kastelholmankujan kautta Puhoksen takaosaan.

— Niin kutsuttu Helminauhakortteli yhdistää Stoanaukion uuteen julkiseen katutilaan, johon on tulossa paljon istutuksia sekä liiketiloja terasseineen. Tavoitteena on, että tämä uusi viihtyisä kauppakuja aktivoi myös Puhoksen takaterassin. Suunnittelun kantavana ajatuksena on ollut luoda hyvää kävely-ympäristöä ja laadukkaita julkisia ulkotiloja, kertoo johtava arkkitehti Mikko Näveri.



Stoanaukion länsilaidalle nykyisen päiväkotitontin paikalle on tutkittu elävän musiikin konserttisalia tai palveluasumista, jonka pohjakerroksessa olisi liiketiloja ja muita aukiolle avautuvia tiloja. Päiväkoti muuttaa uuteen päiväkotirakennus Rusettipuistoon vuonna 2026.

Havainnekuva Stoanpuistosta. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä.

Turunlinnantien, Stoan laajennuksen ja Puhoksen väliselle paikalle on tulossa uusi urbaani Stoanpuisto. Puhoksen uudempien osien tilalle on tulossa uusi asuinkortteli, jonka pohjakerrokseen sijoittuu noin 4 500 kerrosneliömetriä liiketiloja. Purettavissa nykyisissä liiketiloissa toimiville yrittäjille varataan ensisijainen mahdollisuus sijoittua joko uusiin liiketiloihin tai suojeltavan osan kehitettäviin liiketiloihin.

Alueen katuverkko ja liikennejärjestelyt säilyvät likimain nykyisellään. Stoanaukiolta Tallinnanaukiolle johtavalle Hansasillalle on laadittu yleissuunnitelma uudesta sillasta, joka olisi lähtökohtaisesti katettu. Silta sekä Turunlinnantie on mitoitettu siten, että raitiotien toteuttaminen myöhemmin on mahdollista.

Puotilan metroaseman alueelle on tulossa kaupunkimaista asuinrakentamista noin tuhannelle asukkaalle nykyisten pysäköintialueiden tilalle. Suunnitelmaan voi tutustua tarkemmin viime vuoden lopulla julkaistussa uutisessa.

Kaupunki panostaa Itä-Helsinkiin



Kumpaankin suunnitelmaan on kerätty vuosien varrella palautetta asukkailta, ja suunnitelmien lähtökohtana on ollut vahvistaa alueen moninaista identiteettiä. Vuonna 2024 luonnoksista saadun palautteen perusteella Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmaan on tehty tarkennuksia ja laadittu asemakaavaehdotus. Puotilan metroaseman alueen asemakaavasta on laadittu tarkistettu kaavaehdotus, johon on tehty päivityksiä uuden rakentamisen sopeuttamisesta lähiympäristöönsä. Kummassakin suunnitelmassa on huomioitu palaute asuntojakauman tasapainottamisesta, ja vähintään puolet kerrosalamäärästä tulee olemaan omistusasumista. Stoan ja Puhoksen alueelle tulee asuntoja noin 1200 asukkaalle ja Puotilan metroaseman alueelle noin 1100 uudelle asukkaalle.

Puotilan alueen ja Helminauhakorttelin kehittämisestä vastaa vuoden 2020 ideakilpailussa menestynyt Itis Siti -konsortio. Puhoksen osalta kehityksestä vastaa taas Puotinharjun Puhos Oy.

Helsingin kaupunki tekee huomattavia panostuksia Itäkeskuksen ympäristöön. Nyt käsittelyssä olevien kaavojen katu- ja puistorakentamisen lisäksi lähistöllä on käynnistymässä uusia asemakaavoja, ja Stoan perusparannuksen lisäksi muun muassa Itäkeskuksen uimahalli ja Itäkeskuksen peruskoulu perusparannetaan lähivuosina.