SDP:n Lyly jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen Valtatien 9 muuttamisesta nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi–Käpykangas

– Alasjärvi–Käpykangas-yhteysvälin varrella sijaitsee jo nyt kasvavia teollisuus- ja palvelualueita, joiden elinvoima ja menestys ovat riippuvaisia liikenteen ja logistiikan toimivuudesta. Valtatie 9:n käyttäjistä etenkin teknologia-, metsä-, metalli- ja elintarvikesektorien kansallinen merkitys on suuri. Valtatie 9 on myös oleellinen osa valtakunnallista liikennejärjestelmää ja sillä on keskeinen rooli niin henkilöliikenteelle kuin teollisuuden kuljetuksille ja alueen joukkoliikenteelle, painottaa Lyly.

– Jätin hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa pyydän asianomaisen ministerin vastaavan, mihin toimiin hallitus ryhtyy kansallisessa liikenteen kriittisessä solmukohdassa sijaitsevan, Väyläviraston kansalliseksi kärkihankkeeksi arvioiman ja erittäin kiireellisen valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-investoinnin pikaiseksi toteuttamiseksi, linjaa Lyly.