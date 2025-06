Urheiluun liittyvien aivotärähdysten arviointityökalut saatavilla nyt suomeksi

Asiantuntijatyöryhmä on suomentanut urheilussa sattuvien aivotärähdysten arviointiin suunnitellun kansainvälisen Sport Concussion Assessment Tool (SCAT) -työkalun uusimman version SCAT6:n, sekä aivotärähdysten tunnistamisen maallikkotyökalun Concussion Recognition Tool (CRT6). Työkalut helpottavat ja yhtenäistävät aivotärähdysten tunnistamista ja vakavuuden arviointia suomalaisissa urheiluympäristöissä.

Urheilusuoritus keskeytettävä aivotärähdystä epäiltäessä

Epäiltäessä urheilijan aivotärähdystä, urheilusuoritus on välittömästi keskeytettävä, eikä urheilija saa jatkaa urheilusuoritusta. Päävamman sattuessa on ensin arvioitava tilanteen vakavuus. Hätätilanteessa on aloitettava välittömästi ensiaputoimet. Jos kyseessä ei ole hätätilanne, urheilijan voi siirtää tarkemmin arvioitavaksi rauhallisempaan paikkaan. Vamman vakavuutta arvioitaessa voidaan käyttää apuna SCAT-työkalua.

Suomennettu työkalu kaikkien saatavilla

SCAT-työkalun avulla arvioidaan päävamman saaneen urheilijan oireita ja toimintakykyä vakioidusti ja järjestelmällisesti. Arvioinnin tekeminen SCAT6:n avulla kestää oikein tehtynä vähintään 10–15 minuuttia. Arviointi tulisi tehdä 72 tunnin kuluessa, mutta viimeistään seitsemänteen päivään mennessä päävammasta.

Alkuperäinen SCAT-työkalu julkaistiin vuonna 2005. Työkalua päivitetään säännöllisesti ajantasaista tietoa vastaavaksi. SCAT6-työkalu sisältää päivityksiä muun muassa koordinaatiota, motoriikkaa ja kognitiota mittaaviin testeihin. Suomennos on vapaasti saatavilla ja ladattavissa terve urheilija.fi-sivustolla.

Aivotärähdysten tunnistustyökalu maallikoille

Aivotärähdysten tunnistustyökalu CRT6 on puolestaan tarkoitettu valmentajien, huoltajien ja vanhempien apuvälineeksi. Työkalun avulla on tarkoitus tunnistaa ja ohjata hoitoon sellaisen päävamman saaneet urheilijat, jotka tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisen tarkempaa arviota.

Tutkittu tieto valmennuksen tueksi

Tampereen urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin koordinoiman Terve urheilija -ohjelman tarkoituksena on jakaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa urheilijan terveyteen liittyvistä teemoista. Kaikki materiaalit ovat ilmaisia ja vapaasti hyödynnettävissä.

– Toivomme, että mahdollisimman monet urheilijoiden parissa työskentelevät ammattilaiset löytävät aivotärähdysten arviointityökalun ja käyttävät sitä kehittämään urheilijoiden vakavien vammojen tunnistamista ja hoitoa, sanoo Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimus- ja kehittämisjohtaja dosentti Mari Leppänen.

SCAT6- ja CRT6-työkalut on kääntänyt suomeksi asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat liikuntalääketieteen erikoislääkärit LT Timo Hänninen ja LT Kerttu Toivo, neurologian erikoislääkäri LT Kristiina Laaksonen, neurokirurgian erikoislääkäri dosentti Teemu Luoto, yleislääketieteen erikoislääkäri LL Juuso Orava, neuropsykologi PsT Kati Peltonen, työterveyshuollon erikoislääkäri LT Markku Tuominen ja fysioterapeutti FT Matti Vartiainen.