Sirkusryhmä Arctic Ensemble palkittiin Sirkuksen lumo -palkinnolla rohkeasta ja yhteisöllisestä toiminnastaan

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on myöntänyt Sirkuksen lumo -palkinnon nykysirkusryhmä Arctic Ensemblelle. Heidän taidokas ryhmäakrobatiansa on herättänyt huomiota kansainvälisillä ja kotimaisilla areenoilla. Nyt ryhmä on tehnyt rohkean teon ja hankkinut ison sirkusteltan, jolla se lähtee viemään sirkusta eri puolille Suomea ensi kesänä.