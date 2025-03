SEL hylkäsi taas sovintoesityksen – ministeri siirtää liha-alan lakkoa

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) olisi hyväksynyt sovittelija Janne Metsämäen toisen sovintoehdotuksen elintarviketeollisuuden työntekijöiden työriitaan. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL kuitenkin hylkäsi esityksen jälleen, mikä tarkoittaa, että lakko saattaa alkaa panimoissa sunnuntaina.



Työ ja osaaminen -edunvalvontakokonaisuutta Elintarviketeollisuusliitossa johtava Anne Somer katsoo, että sovittelija oli pyrkinyt rakentamaan molempia osapuolia huomioivan kokonaisuuden leipomoiden yötyölisää koskevan kiistan ratkaisemiseksi.



– Sovintoehdotuksessa leipomoalan työehtosopimukseen olisi tuotu vuorotyön tekijöille 100 prosentin yötyölisä, joka muilla toimialoilla on noin 30 prosenttia. Samalla työnantajan tavoitteet työehtosopimuksessa olisivat vastaavasti edenneet ja asiaan olisi saatu tasapainoinen ratkaisu, Somer selventää.



SELin päätös sovintoehdotuksen hylkäämisestä ja lakon mahdollisesta aloittamisesta on Anne Somerin mielestä vastuuton ja vaarantaa työntekijöiden työpaikat. Sovintoehdotus olisi taannut elintarvikealoille yleisen linjan mukaiset korotukset.



– En ymmärrä enkä hyväksy SELin toimintaa. Varsinainen kiistakysymys koskee leipomoita, mutta lakkoon ollaan laittamassa panimot. On nurinkurista ja täysin poikkeuksellista, että panimoita rangaistaan, jotta leipomoalalle saataisiin muita parempi työehtosopimus ja yleisen linjan ylittävä ratkaisu.



Työministeri Arto Satonen on päättänyt siirtää liha- ja peruselintarvikealojen yrityksiin ajalle 25.–27. maaliskuuta ilmoitetun lakon valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran esityksestä. Lakko siirtyy kahdella viikolla eteenpäin. Perusteena siirrolle on yhteiskunnan ruokahuollon ja eläinten hyvinvoinnin turvaaminen.



– Eläinten hyvinvointi on koko liha-alalle keskeistä ja se on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Tärkeää on myös, että voimme tässä maailmantilanteessa turvata kansalaisten ruokahuollon ilman häiriöitä. Siirrolla voimme varata lisäaikaa sovittelumenettelylle ja ratkaisun löytämiselle, Somer sanoo.



Työministerin tekemän siirtopäätöksen mukaan liha- ja elintarvikealojen lakko voi alkaa tiistaina 8. huhtikuuta klo 00.00. Työriidan sovittelua jatketaan lauantaina 22.3.