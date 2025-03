Pirkanmaan edunvalvontaryhmä: Kasvupanostukset Pirkanmaalle säteilevät kauaksi

Pirkanmaalla on tarjota vahvaa vaikuttavuutta investoinneilla jokaisessa teemassa. Ryhmä esittää päättäjille konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vauhdittaa Suomen talouden kasvua ja vahvistaa maan asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

Koulutuspanostuksia kasvukeskuksiin

Suomi ei voi kasvaa ja menestyä ilman osaavaa työvoimaa. Koulutusresurssien kohdentamista on tehostettava erityisesti kasvaviin maakuntiin, joissa työvoimapotentiaali on suurin. Erityisesti ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyötä tulee vahvistaa. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen rahoitusta on lisättävä kasvukeskuksissa, jotta yritykset saavat tarvitsemansa osaajat.

Suomella ainutlaatuinen tilaisuus puolijohdealalla

Mikrosirujen kasvava kysyntä tarjoaa Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Pirkanmaan edunvalvontaryhmä esittää, että siruosaamisen kehittämistä ja ulkomaisten investointien houkuttelua vauhditetaan panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinfrastruktuuriin. Konkreettisena toimena ehdotetaan Tampereen yliopiston sirusovelluskeskuksen laajentamista 20 miljoonan euron lisäinvestoinnilla.

Pirkanmaasta puolustusteknologian keskus

Pirkanmaalla sijaitsee Suomen suurin puolustus- ja turvallisuusalan keskittymä, jossa toimii keskeisiä alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. ”Kasvuriihen” esittämä puolustushallinnon innovaatioyksikkö ja startup-kiihdyttämö tulisi perustaa Tampereelle, jossa on valmiiksi maan vahvin turvallisuusosaamisen ekosysteemi.

– Tällä toimenpiteellä vauhditettaisiin alan kehitystä ja pystyttäisiin edesauttamaan puolustusinvestointeihin tarkoitettujen eurooppalaisten määrärahojen saamista Suomeen, esittää Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

VT9-hanke kiireellisesti käyntiin

Suomen ruuhkaisimpien ja vaarallisimpien tieyhteyksien joukkoon kuuluva VT9 Alasjärvi-Käpykangas on jäänyt ilman tarvittavaa rahoitusta liian pitkään. Pirkanmaan edunvalvontaryhmä esittää, että hanke käynnistetään välittömästi varamaalla hankkeelle tarvittava valtionosuus. Valtatie 9 muodostaa yhden Suomen tärkeimmistä itä-länsisuuntaisista pitkämatkaisten kuljetusten käytävistä.

– Valtatie 9 parannushankkeen suunnitelmat ovat toteuttamista vaille valmiita. Hankkeen hyödyt tulisivat Pirkanmaan lisäksi myös Keski-Suomelle, Pohjois-Savolle ja poikittaisliikenteenä Varsinais-Suomesta ja aina Pohjois-Karjalaan asti. Päätöksiä ei voida enää lykätä – turvallisuuden ja talouden kannalta hanke on saatava heti alulle, toteaa Tampereen pormestari Kalervo Kummola.

Pirkanmaan edunvalvontaryhmä on Tampereen kaupungin, Tampereen kauppakamarin, Tampereen kaupunkiseudun, Business Tampereen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Yrittäjien, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteinen vaikuttamisryhmä.