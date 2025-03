Metsästäjäliitto muistuttaa pesimärauhasta – kevät on luonnon herkintä aikaa

Viime viikolla nousi maailmanlaajuinen kohu, kun australialainen tiktokkaaja kajosi vompatinpoikaseen. Suomessa tiedostetaan pesimärauhan merkitys hyvin. Usein huomiotta kuitenkin jää, että koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuusta elokuun puoliväliin saakka pesimärauhan takia.

Kevät on kaikkein herkin ajankohta villieläimille. Ensimmäisenä poikivat jänikset jo helmi-maaliskuussa. Useimpien lajien vilkkain lisääntymisvaihe on touko-kesäkuulla. Koska poikueet ovat hauraita vielä kesällä, ne tarvitsevat kasvurauhan myöhäiskesään saakka.

Pesimärauhan turvaaminen tarkoittaa koirien kytkettynä pitämisen ohella muun muassa pesivien lintujen huomiointia metsänhoitotöissä.

Pesintä on suojattu lailla: huomioi pesimärauha

Suomen luonnossa pesintä on lailla suojattu, sillä pesien häiritseminen, siirtäminen tai tuhoaminen on kiellettyä. Erityisesti touko-kesäkuussa poikaset ovat haavoittuvimmillaan. On tärkeää antaa niiden kasvaa rauhassa.

Metsästäjät ovat usein se ryhmä, joka aktiivisesti huomioi lintujen pesinnän esimerkiksi metsänhoitotöissä. Hakkuuaukolla voi olla metson, teeren tai vesilintujen pesiä. Maassa pesivät linnut palaavat yleensä hautomaan, kun ihminen poistuu paikalta ja työ tehdään nopeasti loppuun pesän ympäriltä.

Pesät voidaan kartoittaa myös maanmuokkauksen yhteydessä. Pesät merkitään näkyvästi yhteistyössä maanomistajan kanssa, jotta koneenkuljettajat osaavat kiertää ne. Muokkauksen jälkeen pesämerkit poistetaan.

Koirat kiinni pesimäaikana

Metsästäjäliitto muistuttaa myös koirakurista. Koirien metsästyslain mukainen kiinnipitoaika on 1.3.–19.8. Tuolloin koiraa saa pitää vapaana vain koirapuistossa tai pihamaalla, mikäli koira on koulutettu pysymään pihassa.

Työskentelyvarmaa koiraa voidaan kiinnipitoaikaan käyttää esimerkiksi supikoiran pyyntiin tai näädän metsästykseen maaliskuussa, kunhan se ei häiritse muuta luontoa.

Kevään poikaset tarvitsevat kasvurauhaa

Kevään lisääntymisaika on luonnolle ja riistakantojen uusiutumiselle elintärkeä hetki. Erilaiset eläinlajit poikivat ja pesivät seuraavasti pitkin kevättä ja kesää:

Metsäjänis ja rusakko – ensimmäiset poikaset maalis-huhtikuussa.

– ensimmäiset poikaset maalis-huhtikuussa. Kettu – pennut syntyvät maalis-huhtikuussa.

– pennut syntyvät maalis-huhtikuussa. Villisika – emakot poikivat helmi-kesäkuussa.

– emakot poikivat helmi-kesäkuussa. Hirvieläimet (hirvi, valkohäntäpeura, metsäkauris) – vasominen touko-kesäkuussa.

(hirvi, valkohäntäpeura, metsäkauris) – vasominen touko-kesäkuussa. Metsäkanalinnut (metso, teeri, pyy, riekko) – pesintä alkaa keväällä, poikaset kuoriutuvat kesäkuussa.

(metso, teeri, pyy, riekko) – pesintä alkaa keväällä, poikaset kuoriutuvat kesäkuussa. Vesilinnut (sorsalinnut, hanhet, joutsenet, sukeltajasorsat, merilinnut) – pesivät huhti-kesäkuussa, poikaset kuoriutuvat pääasiassa touko-kesäkuussa.

Jokainen voi omilla valinnoillaan varmistaa, että eläimet saavat kasvattaa poikasensa rauhassa. Riistalajien metsästysajat ja ajankohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/hanki-tietoa/metsastysajat.