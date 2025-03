Terveysalan yhteistyöllä ja innovaatioilla etsitään laatua ja vaikuttavuutta terveyspalveluihin

Liikennerahoituksen tulee pohjautua todelliseen tietoon 18.2.2025 15:43:17 EET | Tiedote

Pirkanmaan liitto vaatii, että liikennesuoritteen roolia ja kasvunäkymiä on painotettava nykyistä enemmän, kun väylien rahoitusta kohdennetaan kansallisesti. Erityisesti Tampere–Kangasala–Orivesi-yhteysväli (Vt 9) on turvallisuudeltaan puutteellinen ja suorastaan vaarallinen. Maakunnan merkittävin huolenaihe on viimein saatava kuntoon.