Valepalotarkastaja liikkeellä Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on saanut tiedon, että alueellamme liikkuu henkilö, joka esiintyy valheellisesti pelastuslaitoksen palotarkastajana. Henkilö on ollut yhteydessä asukkaisiin puhelimitse ja kertonut tulevansa palotarkastukselle puolen tunnin kuluessa.

Pelastuslaitos muistuttaa, että pelastuslaitos ei suorita palotarkastuksia asuinkiinteistöihin ilman ennakkoon sovittua ajankohtaa, jonka asukas tai kiinteistön omistaja on itse varannut.

Pelastuslaitos ei soita tuntemattomasta numerosta. Mahdolliset yhteydenotot tapahtuvat aina virallisia kanavia pitkin pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteista tai viranomaisten puhelinnumeroista. Tarvittaessa voit soittaa pelastuslaitoksen tilannekeskukseen ja varmistaa, työskenteleekö henkilö meillä.

Jos saat epäilyttävän yhteydenoton, älä päästä tuntemattomia henkilöitä kotiisi, älä luovuta henkilötietojasi, ja ilmoita yhteydenotosta viipymättä poliisille.

Mistä tunnistat pelastuslaitoksen palotarkastajan?

Pelastuslaitoksen palotarkastaja liikkuu aina pelastuslaitoksen punaisella ajoneuvolla, jossa on pelastustoimialueen logo ja tunnus ja sininen vilkku katolla. Palotarkastajalla on virkakortti ja hän pukeutuu tummansinisiin virkavaatteisiin, joissa on pelastustoimen tunnus, nimi- ja virka-asemalaatta sekä pelastustoimialueen hihatunnus.