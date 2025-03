Suomen parhaat franchisingyrittäjät palkittiin Franny Awards -gaalassa – ”Franchising on houkuttelevampi kuin koskaan”

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n (SFY) Franny Awards -gaalassa on palkittu franchisingalan menestyjiä. Vuoden Franchisingketjuksi valittiin Alina, joka on Suomen ensimmäinen hoiva-alan franchisingketju. Samasta ketjusta tulee myös Vuoden Franchisingyrittäjä Sari Körkkö, joka toimii Alina-yrittäjänä Oulunsalossa.

Koska Alina valittiin vuoden parhaaksi franchisingketjuksi nyt jo kolmannen kerran, se saa ketjujen kiertopalkinnon pysyvästi itselleen, ja ensi vuonna alkaa kiertää uusi palkinto.

Voittajat valitsi SFY:n hallituksen asettama asiantuntijaraati, johon kuului muun muassa juridiikan, taloushallinnon ja rahoituksen ammattilaisia. Lisäksi ketjut saivat itse palkita menestyneitä yrittäjiään gaalassa.

– Palkinnot korostavat sekä yksilöiden onnistumisia että sitä yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja tukea, joka tekee franchisingista niin toimivan yrittäjyyden mallin, sanoo Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Franchising tarjoaa turvallisemman reitin yrittäjäksi

SFY toimii franchisingyrittäjien ja -ketjujen edunvalvojana. Franny Awards -tapahtumalla yhdistys haluaa juhlistaa yrittäjien ja ketjujen parhaita saavutuksia sekä tarjota tilaisuuksia verkostoitumiseen. Gaalassa jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

– Tällaisina haastavina aikoina tapahtuma muistuttaa myös franchisingin resilienssikyvystä. Franchising on tällä hetkellä houkuttelevampi vaihtoehto kuin koskaan aiemmin, koska se yhdistää yrittäjyyden ja ketjun tuen. Tätä aikaa leimaa epävarmuus vähän kaikesta, ja kuluttajien luottamus on alhaalla. Franchising tarjoaa yrittäjyyttä harkitsevalle erittäin turvallisen aloituksen, toteaa Vastamäki.

– Teettämämme barometri kertoo, että 90 % franchisingyrittäjistä toimii vielä viiden vuoden jälkeen, kun yleisesti ottaen noin puolet uusista yrityksistä lopettaa muutamassa vuodessa. Franchisingin riskittömyys tarkoittaa muun muassa sitä, että toiminta ei kompuroi heti alussa.

Vuoden Franchisingyrittäjä kasvoi sairaanhoitajasta johtajaksi

Vuoden Franchisingketjun valinnassa raati painottaa muun muassa vakiintunutta asemaa markkinoilla ja tuloksellista toimintaa. Sote-ala on kokenut suuria muutoksia hyvinvointialueuudistuksen vuoksi, ja vuoden 2024 aikana Alina keskittyi erityisesti kannattavan ja kestävän liiketoimintaympäristön luomiseen. Tuloksena Alina-yrittäjien yhteenlaskettu käyttökate nousi vuodessa 6 prosentista 11 prosenttiin.

Vuoden Franchisingyrittäjä puolestaan valitaan aina ketjujen asettamista ehdokkaista. Alina-ketju perusteli Sari Körkön ehdokkuutta kertomalla, että yrittäjäperheeseen kuuluva Körkkö on kasvanut sairaanhoitajasta johtajan rooliin. Yrittäjänä hän on luonut lisää työpaikkoja, ja hänen tiiminsä on laajentunut 15 henkilöön. Vuonna 2024 Körkön yrityksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 48 prosenttia ja kannattavuus 6 prosenttia.

Franny Awards 2025 -gaalassa palkittuja:

Vuoden Franchisingketju: Alina (Alina Hoivatiimi Oy)

Vuoden Franchisingyrittäjä: Sari Körkkö / Sarpan Kotihoito Oy, Alina-ketju

Elon ja Fennian Vuoden Suunnannäyttäjä: Riiholan perhe eli Kari, Riitta, Joni ja Jimi Riihola / K&R Riihola Oy, Kotipizza-ketju

SFY:n kultainen ansiomerkki: Heidi Stirkkinen / Kotipizza Group Oy