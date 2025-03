STM: Hyvinvointialueet tarjoavat sote-palveluita aiempaa yhdenvertaisemmin – Oma Häme mukana positiivisessa kehityksessä

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan hyvinvointialueet ovat järjestäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut väestön näkökulmasta yhdenvertaisemmin ja lainmukaisemmin kuin silloin, kunnat vastasivat palveluiden järjestämisestä. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön torstaina 20.3. julkistamasta selvityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuonna 2024.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessaan, että hyvinvointialueiden ensimmäisen kahden toimintavuoden aikana moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy on nopeutunut, henkilöstöpula on helpottanut ja digitaaliset palvelut ovat yleistyneet. Kiireelliseen ja päivystykselliseen hoitoon pääsy toimii kaikkialla Suomessa hyvin. Perusterveydenhuolto sekä palveluiden yhdenvertaisuus ja integraatio ovat parantuneet aiempaan verrattuna.

STM:n tiedote: Hyvinvointialueet ovat onnistuneet järjestämään sote-palvelut paremmin kuin kunnat aiemmin

Palvelujen vaikuttavuuden arviointi keskiössä

Tilanne on yhtä positiivinen myös Oma Hämeessä. Oma Hämeessä palvelurakennetta on uudistettu määrätietoisesti hyvinvointialueen aloituksesta saakka. Asiakkaita pyritään ohjaamaan ajoissa kevyempiin palveluihin, mikä on kustannustehokasta ja se parantaa myös palvelujen vaikuttavuutta.

Oma Häme arvioi tuottamiensa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta aktiivisesti ja hyödyntää tuloksia palvelujensa kehittämisessä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue onkin edelläkävijä valtakunnallisesti sote-palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Asiakastyytyväisyys sote-palveluihin Kanta-Hämeessä on hyvällä tasolla. Esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-suositteluindeksi on ollut heinäkuusta 2024 saakka 84-85, mikä on poikkeuksellisen hyvä luku. NPS-indeksi voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä.

Lakisääteisistä velvoitteista suurimman haasteen on Oma Hämeessä asettanut erikoissairaanhoidon hoitotakuujono, joka on korjattava Valviran määräyksen mukaisesti tilikaudella 2025. Hoitotakuujonon purkaminen on kuitenkin ongelmallista niillä erikoisaloilla, jotka kärsivät valtakunnallisesti lääkäripulasta.

Pelastustoiminnan palvelutaso on säilynyt hyvällä tasolla Oma Hämeessä, ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika kiireellisiin hälytystehtäviin on pysynyt valtakunnallisella tavoitetasolla. Vaikka hälytystehtävien määrä on ollut tasainen, työturvallisuuden heikentyminen herättää huolta pelastushenkilöstön keskuudessa valtakunnallisesti.

Digipalvelut vahvistuvat hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueet ovat onnistuneet laajentamaan digitaalisten palvelujen käyttöä, ja myös Oma Häme on kehittänyt uusia ratkaisuja perinteisten palveluiden rinnalle. Esimerkiksi viime vuoden aikana laajentuneet chat-palvelut on otettu Kanta-Hämeessä hyvin käyttöön.

Kantahämäläiset saavat keskusteluyhteyden chatin kautta jo moniin sote-ammattilaisiin ilman ajanvarausta tai asiointia paikan päällä, muutaman minuutin odottamisen jälkeen. Samaan aikaan Oma Häme on uudistanut puhelinpalvelujaan, jotta iäkkäiden ja digitaalisia palveluita vähemmän käyttävien olisi myös helppo ja nopea asioida.

Kesän 2024 jälkeen henkilöstön saatavuus on kohentunut hyvinvointialueilla, mutta erityisesti sosiaalihuollossa on edelleen haasteita rekrytoinnin ja henkilöstön pysyvyyden kanssa. Oma Hämeessä sen sijaan on saatu palkattua esimerkiksi lastensuojeluun lisää henkilöstöä, minkä ansiosta mitoitukset pääsääntöisesti täyttyvät. Henkilöstötilanne lastensuojelussa onkin nyt Kanta-Hämeessä huomattavasti kuntapohjaista järjestelmää käsiteltävämmällä pohjalla.

Taloustilanne on parantunut, mutta on yhä haastava

Ministeriön selvityksen mukaan hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on valtakunnallisesti edelleen haastava. Oma Hämeen taloustilanne on parantunut selvästi viime vuoden aikana. Samalla Kanta-Hämeen asema taloudellisesti on parantunut muihin alueisiin verrattuna.

Tammikuussa julkaistun tilinpäätösennusteen mukaan viime vuoden alijäämä Oma Hämeessä tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin mitä vuoden 2024 talousarviossa ennakoitiin. Positiivisen talouskehityksen valossa Oma Hämeen on mahdollista kattaa alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ensi vuoden loppuun mennessä. Se toki vaatii talousohjelmien toimeenpanon täydellistä onnistumista sekä vakaata toimintaympäristöä. Moni Oma Hämeen vuosina 2023 tai 2024 tekemä päätös ja toimintatapamuutos alkaa näkyä talousluvuissa täysimääräisesti vasta tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee vuosittain valtakunnallisen selvityksen hyvinvointialueista. Selvityksessä arvioidaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden yhdenvertaista toteutumista sekä hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä.

Raportti koostaa ministeriön asiantuntijoiden olennaisimmat havainnot hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen toteutumisesta vuonna 2024. Havainnot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvioihin, hyvinvointialueiden sekä valvontaviranomaisten (Valvira ja aluehallintovirastot) julkaisemiin selvityksiin.

Selvityksen valmistelussa on hyödynnetty lisäksi erillisselvityksiä ja muita hyvinvointialueilta saatua sekä hyvinvointialueita koskevaa valtakunnallista sote-tietoa vuosilta 2023–2024.

STM:n selvitys hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta 2024