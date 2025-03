Pohteella vahvistetaan kehitysvamman varhaista tunnistamista

Ammattilaisten työtä tukemaan on kehitetty työkalu ja palveluketju, joiden avulla kouluikäisen lapsen kehitysvamma pystytään tunnistamaan aiemmin. Lisäksi on uudistettu toimintatapoja, minkä avulla asiakkaiden jonotusaika kehitysvammatutkimuksiin on nopeutunut. Hankkeissa vahvistetaan myös ammattilaisten kehitysvammaosaamista.

Kehittämistyöhön on osallistunut laajan asiantuntijajoukon lisäksi asiakkaita, joilla kehitysvammadiagnoosin saaminen on viivästynyt. Heidän kokemuksensa ovat lisänneet ammattilaisten ymmärrystä kehitysvamman varhaisen tunnistamisen ja diagnoosin saamisen merkityksestä asiakkaan elämään.

“Koulunkäynti oli yhtä tarpomista. Kehitysvammadiagnoosin myötä ymmärsin miksi. Jos diagnoosi olisi tehty jo kouluaikana, olisin voinut ymmärtää itseäni enkä olisi tuntenut itseäni huonoksi tai tyhmäksi.”

-Asiakas-

Aikuisasiakkaat ovat kokeneet kehitysvammadiagnoosin tuoneen itsetuntemusta ja selityksen sille, miksi tietyt asiat ovat niin vaikeita. Kehitysvammadiagnoosi vähensi itsesyytöksiä ja toi armeliaisuutta itseä kohtaan. Asiakkaat kertoivat, että diagnoosin saaminen viimeistään peruskouluiässä olisi helpottanut heidän elämäänsä. Kehitysvammadiagnoosin myötä asiakkaan palvelut ja etuudet on saatu suunniteltua paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Parhaimmillaan tämä on parantanut sekä asiakkaan saamaa palvelua että järkeistänyt resurssien käyttöä.

”Diagnoosin saaminen oli helpotus. Se paransi itsetuntoa ja auttoi ymmärtämään, miksi asiat ovat menneet niin kuin ovat. Siinä tuli vastaus moneen kysymykseen.”

-Asiakas-

Kehittämistyön tulokset on tarkoitus ottaa käyttöön koko Pohteen alueella ja samalla yhdenmukaistaa toimintatapoja. Jo tässä vaiheessa jonotusajat kehitysvammaselvittelyihin pääsemiseksi on lyhentyneet merkittävästi. Tunnistamistyökalua kokeilleet ammattilaiset ovat olleet iloisia saadessaan vihdoin apua lievienkin kehitysvammojen tunnistamiseen. Työkalu on helpottanut myös muiden vaikeuksien puheeksi ottamista.

Vammaispalvelujen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hanketta. Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP)rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).