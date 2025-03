ETAP ja Schneider Electric lanseeraavat yhteistyössä maailman ensimmäisen digitaalisen kaksosen tekoälytehtaiden simulointiin NVIDIA Omniversen avulla

Digitaalinen kaksonen tarjoaa paremman näkymän ja hallinnan tekoälytehtaiden sähköjärjestelmiin ja energiatarpeisiin.

Tuoteyhteistyön tavoitteena on integroida ETAP:n edistynyt sähköisen digitaalisen kaksosen teknologia NVIDIA Omniverse™ Cloud API -rajapintoihin.

Operaattorit saavat käyttöönsä kehittyneitä ratkaisuja energiatehokkuuteen, ennakoivaan kunnossapitoon ja kokonaiskustannusten vähentämiseen.

Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitalisaation edelläkävijä, sekä ETAP, sähköjakelujärjestelmien suunnittelun ja toiminnan teknologiajohtaja, lanseeraavat yhdessä uraauurtavan digitaalisen kaksosen, joka pystyy tarkasti suunnittelemaan ja simuloimaan tekoälytehtaiden (AI-Factory) sähköjärjestelmien toimintaa.

Hyödyntämällä NVIDIA Omniverse™ -teknologiaa, Schneider Electric ja ETAP voivat simuloida tekoälytehtaiden toimintaa yhdistämällä tietoa mekaanisista, verkkoteknologisista ja sähköisistä järjestelmistä.

Yhteistyö muuttaa tekoälytehtaiden suunnittelua ja operatiivista toimintaa. Operaattorit saavat paremman hallinnan ja näkymän sähköjärjestelmiin sekä energiatarpeisiin, mikä taas osaltaan johtaa merkittäviin hyötyihin, kuten tehokkuuden kasvuun.

Tekoälyn vaatimat työkuormat lisäävät huomattavasti datakeskusten energiankulutusta, aina suurista tekoälymallien koulutusklustereista reunalaskennan palvelimiin. Toisin kuin perinteiset tietojenkäsittelytehtävät, tekoälyprosessit – erityisesti mallien koulutus ja monimutkaiset päättelyoperaatiot – kasvattavat yksittäisen serverikaapin ottaman sähkötehon moninkertaiseksi.

Innovatiivinen ”Grid to Chip” -lähestymistapa

ETAP:n ja NVIDIA:n yhteistyö perustuu innovatiiviseen ”Grid to Chip” -malliin, joka kattaa koko järjestelmän sähköverkosta piirilevyille asti. Tavoitteena on ratkaista tekoälyaikakauden kriittiset haasteet liittyen energianhallintaan, suorituskyvyn optimointiin ja energiatehokkuuteen.

Datakeskusoperaattorit ovat aiemmin voineet arvioida sähkönkulutusta vain palvelinkaappitasolla. ETAP:n uuden digitaalisen kaksosen avulla mallinnustarkkuus kasvaa ja mahdollistaa sähkökuormien dynaamisen käyttäytymisen simuloinnin aina piirilevyjen tasolle asti. Tämä johtaa entistä paremmin suunniteltuun ja energiatehokkaampaan sähköjakelujärjestelmään.

ETAP ja NVIDIA osoittavat tällä yhteistyöllään sitoutumisensa datakeskusalan innovaatioihin:

– Kun tekoälyn vaatimat työkuormat kasvavat monimutkaisemmiksi ja laajemmiksi, tarkka energian hallinta on ratkaisevan tärkeää tehokkuuden, luotettavuuden ja kestävyyden varmistamiseksi, toteaa Dion Harris, NVIDIA:n Senior Director of HPC and AI Factory Solutions.

– Yhteistyömme ETAP:n ja Schneider Electricin kanssa antaa datakeskusoperaattoreille ennennäkemättömän näkyvyyden ja hallinnan sähköjärjestelmien dynaamiseen käyttöön, mikä puolestaan optimoi infrastruktuuria ja nopeuttaa tekoälyn käyttöönottoa samalla kun konesalit muuttuvat energiatehokkaammiksi, Harris jatkaa.

– Tämä yhteistyö on paljon enemmän kuin pelkkä teknologinen ratkaisu. Ajattelemme täysin uudella tavalla, miten datakeskuksia voidaan suunnitella, hallita ja optimoida tekoälyn aikakaudella. Kun yhdistämme sähkötekniikan ja kehittyneen virtualisoinnin AI-teknologioiden avulla, luomme täysin uuden toimintamallin datakeskusten infrastruktuurinhallintaan, sanoo Tanuj Khandelwal, ETAP:n toimitusjohtaja.

Pankaj Sharma, Schneider Electricin Executive Vice President for Data Centers, Networks & Services lisää:

– Yhteistyö, nopeus ja innovaatio ovat avainasemassa digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä, jotta tekoälytyökuormia voidaan hallita tehokkaasti. ETAP, Schneider Electric ja NVIDIA eivät ainoastaan kehitä datakeskusteknologiaa, vaan auttavat myös optimoimaan toimintaa, mikä mahdollistaa tekoälyn virtaviivaisemman käyttöönoton ja paremman sähköjärjestelmien hallinnan.

Lisätietoa aiheesta: ETAP and Schneider Electric Unveil Worlds First Digital Twin to Simulate AI Factory Power Requirements from Grid to Chip Level Using NVIDIA Omniverse

Lisätietoja:

Toni Kylkisalo, Liiketoimintajohtaja, Datakeskukset, Schneider Electric Finland

toni.kylkisalo@se.com