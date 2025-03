Kokoomuksen Heinonen: Jatkuvatko SDP:n takinkäännöt? – Demarien ajatuspaja torppaa asiantuntijoiden kasvutoimet

Julkaisussa verotuksen kehittäminen ja talouskasvun edistäminen leimataan "Troijan hevosiksi", ikään kuin kaikki talouden uudistukset tähtäisivät vain yhteiskunnan rapauttamiseen. Tämä on Heinosen mukaan paitsi yksipuolista, myös suoraan haitallista Suomen taloudelle ja tulevaisuuden investoinneille.



”SDP on vastikään itse esittänyt suurten puhtaan siirtymän verokannustimen laajentamista. Nyt heidän ajatuspajansa lyttää huojennukset. Irtisanoutuuko Antti Lindtman ajatuspajansa puheista vai jatkuvatko SDP:n tämän viikkoiset takinkäännöt?” kysyy Heinonen.



Sorsa-säätiön kirjotuksessa on lähdetty myös kyseenalaistamaan Murron työryhmän asiantuntijoiden osaamista, ja jopa epäillään heidän ajavan omia etujaan.



”Kun asia-argumentit loppuvat, siirtyy SDP:n läpeensä politisoitunut ajatuspaja hyökkäämään asiantuntijatyöryhmän motiiveja vastaan”, Heinonen sanoo.



Heinonen sanoo SDP:n intoutuneen vaalien alla puhumaan kasvutoimista. SDP:n puheenjohtaja Lindtman on korostanut muun muassa pääomamarkkinoiden kehittämistä keskeisenä kasvuajurina.



”Nyt SDP:stä taas lytätään keskeiset asiantuntijaryhmän kasvutoimet, joilla pääomamarkkinaa kehitettäisiin. Mitä SDP oikein siis ajaa? Äänestäjillä on oikeus tietää”, Heinonen päättää.