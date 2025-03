Järjestöt eduskunnassa: Suurin osa suomalaisista vastustaa alkoholin saatavuuden kasvattamista

Paikalla on järjestöjen edustajien lisäksi ”lasisen lapsuuden “elänyt kokemustoimija. Paikalle on kutsuttu myös eduskuntaryhmien edustajia.

Aika: tiistai 25.3. klo 11-12

Paikka: Eduskuntatalo, lähetystötila

Järjestäjät: Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL), Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, A-klinikkasäätiö

Ilmoittautuminen etukäteen välttämätöntä: viestintäpäällikkö Mikko Savelainen,

040 5877 278, mikko.savelainen@etkl.fi

“Lapsuudestani puuttui rakkaus ja lämpö”

“Elämäämme varjosti isäpuoleni ongelmallinen alkoholinkäyttö ja väkivalta, mikä piti koko perhettämme varpaillaan. Lapsuudestani puuttui rakkaus ja lämpö – kaikki se, mitä nyt haluan omalle lapselleni tarjota”, sanoo “lasisen lapsuuden” elänyt kokemustoimija.

Valtaosalle suomalaisista yleisin alkoholin käyttöympäristö on koti. Myyntipisteiden määrän lisääminen ja väkevämmän alkoholin näkyminen entistä enemmän arkiympäristöissä altistavat lapsia ja nuoria alkoholin haitoille ja markkinoinnille.

Nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa toivoo enää vain 20 prosenttia THL:n Alkoholipoliittiset mielipiteet kyselyn vastaajista. THL:n mukaan väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat kiristyneet vuodesta 2022 lähtien. Samaa viestiä nousi esille myös A-klinikkasäätiön Addiktiokyselyssä 2025, jossa 62 % suomalaisista ei pidä alkoholin myyntiä kotiin kuljetettuna hyvänä asiana. Lisäksi jopa 69 % suomalaisista arvioi, että alkoholin kotiinkuljetus pahentaa lasten kokemaa turvattomuutta ja aikuisten alkoholiongelmia.

Järjestöjen mielestä kansalaisten mielipiteen on syytä olla iso herätys hallitukselle. Tutkimustulos kertoo selkeästi, että suomalaiset eivät kaipaa muutoksia nykyisiin alkoholin myyntiä ja anniskelua koskeviin säädöksiin. Olemme toisin sanoen tilanteessa, jossa hallitus ja kaupanala ovat aktiivisesti lisäämässä alkoholin saatavuutta, vaikka ihmiset eivät sellaista kaipaa.

Suomessa tehtiin vuonna 2023 yli 110 000 lastensuojeluilmoitusta, mikä on 11 % enemmän kuin edellisvuonna. Alkoholinkäytön yleistyminen kodeissa näkyy suoraan lastensuojelun tilastoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joka kymmenes lapsi tarvitsee lastensuojelun apua.

Näkymättömät lapset kantavat merkittävän osan haitoista, joita alkoholinkäyttö maassamme aiheuttaa. He ovat lapsia, joiden perheessä alkoholia käytetään liikaa. Kodissa he vetäytyvät näkymättömiin vanhemman juomisen tieltä. Yhteiskunnassa näkymättömistä lapsista ei puhuta eikä heidän äänensä tule kuuluviin, vaikka heitä on yli 89 000.

Suomalaisen alkoholipolitiikan keskiössä on oltava lasten suojeleminen alkoholihaitoilta. Näkymättömistä lapsista pitää tehdä näkyvä osa alkoholipoliittista keskustelua.