Keski-Suomessa korjataan toistakymmentä maantiesiltaa kesän 2025 aikana

Huonokuntoisten siltojen korjauksiin on ollut Keski-Suomessa vuosittain käytettävissä noin 3,5–4 miljoonaa euroa. Perusrahoituksen lisäksi Äänekoskella sijaitsevan Ison Pörrin sillan kunnostamiseen on myönnetty 4,3 miljoonaa euroa erillisrahoitusta niin sanottujen suurten ja kalliiden siltahankkeiden ohjelmasta. Kaikki tämä näkyy kesällä Keski-Suomen tieverkolla, kun siltojen kunnostuksia on käynnissä tavallista enemmän.