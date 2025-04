Etelä-Suomessa vihreän siirtymän hankkeet etenevät ripeästi: 15 lupaa myönnetty, uusia hakemuksia vireillä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle on saapunut vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kaksi hakemusta vihreän siirtymän etusijamenettelyyn. Hakemukset koskevat Hiivurin palvelinkeskusta Kouvolassa ja datakeskusta Vihdissä.

Etusijamenettelyssä luvan on saanut tähän mennessä 15 hanketta. Tämän vuoden alkupuoliskolla vihreän siirtymän hankkeet ovat edenneet Etelä-Suomen alueella. Kotkaan suunniteltu akkumateriaalitehdas on siirtynyt rakentamisvaiheeseen, ja P2X Solutions on käynnistänyt Harjavallan laitoksen vihreän vedyn kaupallisen toiminnan ensimmäisenä Suomessa.

Vireillä on tällä hetkellä 11 vihreän siirtymän etusijahanketta. Hankkeissa on muun muassa vihreän vedyn tuotantolaitoksia Porvoossa, Lahdessa ja Helsingissä sekä useita datakeskuksia ja biokaasulaitoksia. Nämä hankkeet tukevat vähähiilistä tulevaisuutta ja vastaavat sekä teollisuuden, että energiantuotannon vihreään siirtymään.

Aluehallintovirasto käsittelee nämä hakemukset nopeutetusti etusijamenettelyssä varmistaakseen, että vihreän siirtymän investoinnit etenevät sujuvasti ja ennakoitavasti.