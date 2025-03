Onko Suomen listautumistahti pysyvästi jämähtänyt vai nousukiito vasta edessä?

Suomessa pörssilistautumiset ovat olleet viime vuosina selvästi vähäisemmät verrattuna vilkkaimpiin vuosiin 2021–2022. Laajemmin Pohjoismaissa on kuitenkin jo nähtävissä merkkejä listautumismarkkinan piristymisestä – painottuen selkeästi Ruotsiin ja Norjaan.

Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan seuraavan viiden vuoden aikana 57 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä on potentiaalia listautua pörssiin. Näistä 21 ovat täysin uusia listalle nousseita yrityksiä – edellisvuoden uusien yrityksien määrän ollessa vain 9. Kyselyn tulokset osoittavat, että suomalaisilla yrityksillä on edelleen kiinnostusta pörssiin listautumiseen, mutta talouden epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelut jarruttavat päätöksiä. Moni yritys haluaakin odottaa markkinoiden vakautumista ennen kuin ottaa ratkaisevan askeleen pörssiin.

”Listautumisaktiivisuus on riippuvainen taloussuhdanteista, mikä on johtanut siihen, että listautumiset ovat olleet sekä Suomessa että muualla maailmassa vähäisempiä vuoden 2021 jälkeen. Viimeisin listautumisanti järjestettiin Suomessa joulukuussa 2022, minkä jälkeen Suomessa on nähty teknisiä listautumisia, osittaisjakautumisia ja listasiirtoja kasvumarkkinalta päämarkkinalle. Myös muissa Pohjoismaissa listautumiset ovat olleet vähäisiä. Markkinanäkymien vahvistuessa useat yritykset harkitsevat kuitenkin listautumista ja ensimmäisiä listautumisanteja on jo Pohjoismaissa toteutettu. Suomessakin muutamat yhtiöt ovat ilmoittaneet listautumisaikeistaan”, kertoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Epävarmuus, geopoliittiset riskit, korkeat rahoituskustannukset ja markkinan alhaiset arvostustasot ovat hidastaneet listautumisia, käy ilmi kyselyn vastauksista. Muutama onnistunut listautuminen voisi kuitenkin toimia markkinaa avaavana katalyyttinä, rohkaisten laajemmin muitakin yrityksiä etenemään pörssisuunnitelmissaan.

Kyselyyn vastanneet pääomasijoittajat arvioivat, että listautumisikkuna alkaa avautua asteittain vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla ja kunnolla vasta vuonna 2026. Kannattava kasvu ja vahva liiketoimintamalli ovat nyt tärkeämpiä kriteereitä kuin aiemmin, sillä sijoittajat suosivat vakaampia kohteita.

“Kasvava talous tarvitsee kasvavan pörssin. Pörssilistaus on erinomainen vaihtoehto irtaantumiselle, ja onnistuneet listautumiset ruokkivat toisiaan. Kun pullonkaula aukeaa, on todennäköistä, että näemme samalla kertaa useita houkuttelevia listautumiskandidaatteja”, kertoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen.

Potentiaalinen pörssilistautuja tulee Helsingistä

Potentiaalisen pörssilistautujan muotti näyttää olevan edellisvuosien tapaan sama – Helsinkiläinen B2B-palveluita tarjoava yritys. Mutta mistä se kertoo?

Kyselyyn ilmoitetuista 57:tä potentiaalisesta pörssilistautujasta 24 kotipaikka on Helsingissä. Helsinki tarjoaa laajan verkoston yrityksiä, rahoittajia ja asiantuntijoita, mikä luo otollisen ympäristön skaalautuville B2B-palveluille. B2B-palveluyritykset ovatkin nousseet sijoittajien suosioon, sillä ne tarjoavat ennustettavaa liikevaihtoa, vahvaa digitalisaatiota ja skaalautuvia liiketoimintamalleja. Erityisesti yritysohjelmistot, konsultointipalvelut ja teknologiaratkaisut ovat aloja, joilla nämä yritykset tähtäävät pörssiin.

Potentiaalinen listautuja ei kuitenkaan rajoitu vain pääkaupunkiseudulle. Listan yrityksistä hieman alle puolen kotipaikka on pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Oulu kohoaa neljän potentiaalisen listautujan kanssa kolmanneksi heti Espoon ja Vantaan jaetun toisen sijan jälkeen. Listan yllättäjä on Oulun kupeessa oleva Kempele, joka nappaa Tampereen jälkeen jaetun viidennen sijan Turun kanssa. Kempele tuo listalle jopa kaksi potentiaalista listautujaa palveluiden ja teollisuuden alalta.

"Hienoa, että potentiaalisia pörssilistautujia löytyy yhä laajemmin ympäri Suomen. Luonnollisesti Helsinki on edelleen vahvasti edustettuna, mutta myös muiden kasvukeskittymien esiinnousu on ilahduttavaa. Yksikin onnistunut listautuminen voi toimia vahvana signaalina ja inspiroida koko alueen yritysekosysteemiä, houkutellen paikalle uutta osaamista, sijoituksia ja yhteistyömahdollisuuksia. Tämä tukee aidosti 'Koko Suomi kasvaa' -ajattelua ja rakentaa kestävää kasvua koko maan tasolla”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Pääomasijoittajat ry julkaisee vuosittain listan pääomasijoittajien kohdeyrityksistä, joilla on potentiaalia listautua pörssiin. Listaa on kerätty suomalaisille pääomasijoittajille suunnatulla kyselyllä vuodesta 2016 alkaen, ja sen tarkoituksena on nostaa esiin listaamattomia yrityksiä, joille pääomasijoittajat näkevät pörssin mahdollisena seuraavana askeleena. Lopullinen listautumispäätös on aina monen tekijän summa.

Liitteet:

Pääomasijoittajat ry: Potentiaaliset pörssilistautujat 2025-2029.