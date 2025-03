Kivenlahden metroasemalla poistetaan liukuporraskuilun seinälaseja

Liukuportaat poistettiin käytöstä turvallisuussyistä seinälasien havaitun liikkumisen vuoksi.



Rakennustelineiden pystyttämisen ja lasien irrottamisen takia liukuportaat ovat pois käytöstä vielä arviolta 2–3 viikkoa. Seinän uudelleen lasittaminen suoritetaan erikseen myöhemmin, kun lasien kiinnitysratkaisun luotettavuus sekä turvallisuus on varmistettu ja uusittavat tehdasvalmistetut lasit on toimitettu asennuspaikalle. Tällöin liukuportaat joudutaan sulkemaan uudestaan.



Hisseille voi valitettavasti syntyä ruuhkaa liukuportaiden ollessa pois käytöstä. Kivenlahden asemalla on käytössä vain yksi sisäänkäynti, Kivenlahdentori. Kaupunkiliikenne Oy ja Länsimetro Oy pahoittelevat matkustajille aiheutuvaa haittaa.