Muna vai kana -ongelman ylittäminen – uusia näkökulmia digitaalisten alustaliiketoimintamallien piileviin haasteisiin

Menestyvän digitaalisen alustan rakentaminen on kuin uuden ostoskeskuksen avaaminen. Pelkkä tilan luominen ei riitä, sillä paikalle on houkuteltava samaan aikaan sekä kauppoja että asiakkaita. Tätä kutsutaan muna vai kana -ongelmaksi, ja aiemmissa tutkimuksissa sitä on pidetty merkittävimpänä esteenä alustojen menestykselle. Khaled Abed Alghani kuitenkin kyseenalaistaa tämän näkemyksen ja korostaa, että keskittyminen pelkästään yhteen ongelmaan antaa liian suppean kuvan alustojen hallinnasta.

– Olen tunnistanut viisi keskeistä prosessia toimialakohtaisten alustojen hallinnassa: luominen, integrointi, orkestrointi, navigointi ja evoluutio. Muna vai kana -ongelma liittyy integrointivaiheeseen, mutta jo aiemmassa luomisvaiheessa on ratkaistava omat haasteensa ennen kuin käyttäjäkunnan rakentamista voi edes aloittaa. Orkestroinnin, navigoinnin ja evoluution prosessit tuovat mukanaan yhtä lailla omat strategiset haasteensa, Abed Alghani toteaa.

Kasvava mahdollisuus B2B-markkinoilla

Uberin ja Airbnb:n kaltaiset alustapohjaiset liiketoimintamallit ovat vakiinnuttaneet asemansa kuluttajamarkkinoilla. Sen sijaan monet valmistavan teollisuuden ja muiden B2B-alojen yritykset ovat olleet varovaisia niiden omaksumisessa. Yksi syy tähän on liiketoimintojen välisten suhteiden monimutkaisuus, joka eroaa merkittävästi yritysten ja kuluttajien välisestä vuorovaikutuksesta.

Osana tutkimusprosessia haastateltiin suomalaisen yrityksen johtajaa siitä, miten yritys pyrkii siirtymään teolliseen alustamalliin. Viiden vuoden ajan yritys käytti huomattavia määriä aikaa ja rahaa arvioidakseen, olisiko alustan rakentaminen kannattavaa, päätyäkseen lopulta vain hylkäämään ajatuksen.

– Tämä tapaus osoittaa, että akateemisessa tutkimuksessa on selkeä aukko, eikä yrityksillä ole riittäviä ohjeita alustoihin liittyvien monimutkaisten päätösten tekemiseen. Tutkimukseni tavoitteena on tunnistaa alustajohtamisen strategiset haasteet ja auttaa ammattilaisia tekemään parempia päätöksiä, Abed Alghani sanoo.

Abed Alghanin väitöskirja yhdistää bibliometrisen analyysin, systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja laadullisen tapaustutkimuksen. Se kartoittaa olemassa olevan teollisen alustakirjallisuuden kenttää, tunnistaa alustajohtamisen keskeiset prosessit ja niiden haasteet sekä esittää keinoja näiden haasteiden voittamiseksi, keskittyen erityisesti alustajohtamisen alkuvaiheisiin.

Väitöskirja

Abed Alghani, Khaled (2025) Beyond the Nest: Navigating Strategic Challenges in Industry Platform Management. Acta Wasaensia 553. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

M.Sc Khaled Abed Alghanin väitöstutkimus ”Beyond the Nest: Navigating Strategic Challenges in Industry Platform Management” tarkastetaan perjantaina 28.3.2025 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/67462697568?pwd=yE867dJuTB99GvbH7zKVsdxopFIrOk.1

Password: 452244

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Marin Jovanovic (Copenhagen Business School) ja kustoksena professori Marko Kohtamäki.

Lisätietoja

Khaled Abed Alghani on syntynyt Libanonissa vuonna 1992. Hän on suorittanut johtamisen diplomi-insinöörin tutkinnon Politecnico di Milano -yliopistossa Italiassa sekä arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon Beirut Arab Universityssä Libanonissa. Abed Alghani toimii tällä hetkellä tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa.