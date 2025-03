Henriksson huippukokoukseen Pariisiin

– On tärkeää, että me liberaalit voimat Euroopassa olemme yhtenäisiä ja otamme vahvasti kantaa näihin Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin. Me keskusta-liberaalit puolueet olemme tukeneet Ukrainaa alusta alkaen, ja tulemme jatkossakin tukemaan. Meillä on myös keskeinen rooli Euroopan puolustuksen vahvistamisessa, sanoo Henriksson.

Ranskan entinen pääministeri Gabriel Attal ja Renew Europen puheenjohtaja Valérie Hayer ovat kutsuneet koolle huippukokouksen Democracy and Liberties Summit. Kokoukseen osallistuvat Renew Europen kansallisten ja eurooppalaisten parlamenttiryhmien puheenjohtajia. Huippukokous järjestetään Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan sekä kiristyneiden talous- ja kauppapoliittisten jännitteiden kontekstissa.

– Odotan innolla tapaavani muiden keskusta-liberaalien parlamenttiryhmien johtajia. Nyt meidän on puolustettava arvojamme ja jatkettava työtä yhdessä eteenpäin. Nyt meidän on jatkettava työtä laajalla rintamalla Euroopassa Ukrainan tukemiseksi sekä Euroopan puolustuksen ja eurooppalaisten demokratioidemme vahvistamiseksi, sanoo Henriksson.