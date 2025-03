Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho: Kevään vaaleissa äänestetään myös hallituksen luottamuksesta

Antti Siika-ahon mukaan vaalit ovat kokoomukselle, perussuomalaisille ja muille hallituspuolueille tuomion paikka.



-Kannustan jokaista äänestäjää ottamaan äänestyskopissa kantaa myös siihen, missä jamassa maan asiat ovat.

-Suomi on onnellisuustilastojen kärjessä edelleen, mikä on myönteinen asia. Todellisuus kodeissa ja työpaikoilla , ihmisten arjessa, on monille suomalaisille aivan toisenlainen.



Siika-aho huomauttaa, että myös yrittäjien ja elinkeinoelämän pettymys kokoomuksen ja perussuomalaisten kahden vuoden vallassaoloon on käsinkosketeltavaa.



-Ei Orpon hallituksesta ole isäntärengin hommiin. Maassa eivät kasva talous eikä ihmisten hyvinvointi, vaan työttömyys, konkurssit, verot ja velka.



-Ei ole liioittelua sanoa, että liian monelta ovat loppuneet tai ovat loppumassa rahat ja työt. Vakavinta on, että ihmisten, erityisesti nuorten, tulevaisuudenusko on tutkitusti romahtanut.



- Suomen suuntaa voi ottaa kantaa vajaan kuukauden päästä. Alue- ja kuntavaaleissa äänestetään myös hallituksen luottamuksesta.



Siika-aho painottaa, että Suomen suunta voidaan muuttaa.

-Maa voidaan nostaa talous-, työttömyys- ja velkaongelmista nousuun, kestävän kasvun tielle. Lähi- ja peruspalvelut voidaan pelastaa alasajolta.

-Ääni Keskustalle on ääni talouskasvun tuplaamiselle ja palvelujen pelastamiselle. Ääni kokoomukselle, kerussuomalaisille ja muille hallituspuolueille on ääni nykymenon puolesta.

Lisätietoja:

puoluesihteeri Antti Siika-aho, 050 575 4118