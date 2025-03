Yrittäjät: Vaadimme jälkiselvitystä korona-ajan elinkeinovapauden rajoituksista

- Pandemiasta on nyt viisi vuotta kulunut eikä kunnollista jälkiselvitystä ole vieläkään tehty. Se ei ole hyvää hallintoa. Nyt täytyy ottaa kaikki oppi irti kertaalleen koetusta pandemiasta, koska tilanne voi toistua, asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

- Osa rajoituksista vaikutti ylimitoitetuilta ja niitä pidettiin voimassa pitkään varmuuden vuoksi. Tämä kaikki pitäisi katsoa läpi ja ottaa oppia. Yrittäjät menettivät elantoaan ja heidän liiketoimintansa harjoittaminen käytännössä kiellettiin, Lempiäinen sanoo.

Yrittäjien vaatimus kohdistuu maan hallitukseen, mutta selvityksen tulee toteuttaa riippumaton taho.

Jo kaksi vuotta sitten THL:n silloinen pääjohtajan Markku Tervahauta vaati MTV:llä perusteellista koronatoimien ja rajoitusten jälkiselvitystä. Tätä ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Korona-ajasta on julkaistu jo erilaisia tieteellisiä tutkimuksia, mutta elinkeinovapauden rajaamisen tarpeellisuudesta ja vaikutuksista yrityksiin ja yrittäjiin ei ole tiedossa tutkimushanketta.

Tartuntatautilain sekä valmiuslain muutokset etenevät

Suomen Yrittäjät on vaatinut myös tartuntatautisääntelyn uudistamista selkeäksi ja ymmärrettäväksi tulevien pandemioiden varalle. Tämä työ on nyt menossa. Lisäksi käynnissä on valmiuslain uudistaminen.

- Selkeää tutkimusta koronarajoitusten oikeasuhtaisuudesta ja niiden vaikutuksista yrittäjien elinkeinovapauteen ja elinkeinoelämään ei ole kuitenkaan tehty.

- On hyvin tärkeää, että tulevaisuudessa rajoitusten ja lisävelvoitteiden kustannusten korvaustavan ja hakuprosessin tulee olla selkeä ja etukäteen tiedossa.