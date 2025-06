"Tyttöjen Bonnie & Clyde", jatkoa Murhat ja mindfulnessille ja muita alkukesän dekkariuutuuksia

Hannah Deitchin Tappaja-ainesta on pakotarina, jossa päähenkilö Evie löytää tutoroimansa tytön perheen murhattuna ja tuntemattoman tytön sidottuna. Alkaa pakomatka, jonka aikana media maalaa Eviestä sarjamurhaajan. Helsingin Sanomat kirjoitti romaanista: "Teos loistaa kompleksisissa henkilöhahmoissa."

Lynn Messinan Katala esitys on Beatrice Hyde Clare -sarjan viides osa. Beatrice Hyde-Clare suunnittelee ripeällä aikataululla häitään, mutta suunnitelmia viivyttää pahansuopa perijätär, neiti Bougham, joka saapuu paikalle ratkaisua vaativan mysteerin kanssa. Menestyskirjasarjaa on kuvattu muun muassa Jane Austenin ja Agatha Christien yhdistelmäksi. Jatko-osa Pahaenteinen palatsi ilmestyy syyskuussa.

Benjamin Stevensonin Kuka tahansa tässä junassa voi olla syyllinen on perinteinen "whodunnit", mutta niin, että sekä uhri että epäillyt ovat dekkarikirjailijoita. Luksusjunan kyydissä järjestettävä dekkarifestivaali saa odottamattoman käänteen, kun yksi osallistujista murhataan. Dekkarikirjailijat joutuvat tositoimiin. Miten voi ratkaista murhan, kun kaikki epäillyt tietävät, miten päästä pälkähästä?

Lasiavain-palkitun Tove Alsterdalin Salakäytävä kertoo pariskunnasta, joka ostaa Tsekistä vanhan viiniitilan. Kun he löytävät kellarista salaisen käytävän aukon, heidän projektinsa muuttuu painajaiseksi.

Tuire Malmstedtin Lintusielussa jyväskyläläiselle tielle ilmestyy yksin kulkevia lapsia, jotka eivät osaa kertoa, mistä he ovat tulleet. Keitä he ovat ja miksi kukaan ei kaipaa heitä? Erittäin ajankohtainen dekkari.



Martin Österdahlin Rapujuhlat on hyytävä sukellus ihmismielen mustaan puolelle kesken kauniin kesäjuhlan. Ryhmä vanhoja ystävyksiä kokoontuu rapuillalliselle Tukholman ulkosaaristoon. Kun yksi osallistujista löydetään murhattuna, juhlat muuttuvat selviytymistaisteluksi.



Tämän vuoden alussa Suomessakin yllätyssuosikiksi noussut Karsten Dussen Murhat ja mindfulness saa jatkoa kesällä. "Murhat ja mindfulness on harvinainen hupihelmi, joka naurattaa alusta loppuun", kirjoitti Helsingin Sanomat arviossaan kirjasta. Sisäinen lapseni tahtoo tappaa yhdistää sekin makaaberia huumoria ja tiukkoja murhia. Päähenkilö Björn johtaa mafiaklaania, mutta menettää silti usein malttinsa. Terapeuttinsa avulla Björn tutustuu sisäiseen lapseensa ja yrittää saada mielensä jälleen kasaan. Mutta mitä tehdä, jos ei enää halua murhata, vaikka ääni sisällä vaatii juuri sitä?

Kaikki kirjat ovat saatavilla myös äänikirjana. Ne on julkaissut Aula & Co vuonna 2025.





