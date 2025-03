Lasten kirjaseikkailu tarjoaa kirjoja, monenlaista puuhaa ja Muumipeikon vierailun

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista taivaltaan Suomen ja Ruotsin yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena. Merkkivuotta juhlistetaan muun muassa lasten kirjaseikkailulla, jossa on tänä vuonna erityisen juhlava tunnelma.

”Lasten kirjaseikkailusta on tullut varsinainen perhejuhla, johon 50-vuotisjuhlavuotemme tuo tänä vuonna lisämaustetta. Monipuolinen ohjelmakattaus sisältää paljon kaikenlaista kivaa ja kiinnostavaa aina erilaisista työpajoista vilkkuvaan kuvitusrobottiin, joka loihtii kuvituksia tilauksesta”, kertoo ohjelmakoordinaattori Tyra Therman.

Kaksikielisessä lasten kirjaseikkailussa vierailee tänä vuonna myös Espoon kaupunginkirjaston kirjabussi Välkky, 80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Muumipeikko ja Super-Kaitsu (Ballong Kaj), joka kiertää ilahduttamassa kävijöitä.

”Vieraiden on helppo tulla paikalle, sillä me tarjoamme ilmaiskuljetuksen Runobussilla, joka kulkee Koivusaaren metroaseman ja Hanaholmenin väliä klo 11–15.30", Tyra Therman kertoo.

Aikuiset pääsevät tutustumaan Hanaholmenin historiaan päivän aikana.

”Talo on koristeltu iloisesti kuvilla ja köynnöksillä, ja galleriassa on näyttely, joka kertoo Hanaholmenin viisikymmenvuotisesta toiminnasta tekstein ja kuvin. Juhlanäyttelyssä on myös taiteellisesti katettu juhlapöytä, jonka ääreen voi istua heittämään noppaa tai tutustumaan suomalais-ruotsalaiseen yhteistyöhön", Tyra Therman kertoo.

Lasten kirjaseikkailu on kaikille ilmainen. Ravintolan lounasbuffetissa on tarjolla jälkiruoaksi syntymäpäiväkakkua ja lounaan hinta on aikuisilta 22€ ja alle 12-vuotiailta lapsilta 12€. Myös Café Hanaholmen on avoinna ja tarjoilee juomia ja pikkulämpimiä.

Paikka: Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Aika: 29. maaliskuuta klo 11–15

Katso koko ohjelma täältä: https://hanaholmen.fi/fi/events/lasten-kirjaseikkailu-2025

Lasten kirjaseikkailua edeltävänä iltana järjestetään lastenkirjallisuutta käsittelevä seminaari, johon osallistuvat muun muassa Linda Bondestam, Anna Härmälä, Emmi Jormalainen sekä Ruotsin lastenkirja-akatemian (Svenska Barnboksakademin) edustajat. Lue lisää. https://hanaholmen.fi/fi/events/det-basta-vi-har-fi

Yhteyshenkilö: Tyra Therman, tyra.therman@hanaholmen.fi,