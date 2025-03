Lapsuuden aivovammat voivat vaikuttaa koulutustasoon aikuisena – pelkkä aivotärähdys voi riittää

Lapsuudessa saadut aivovammat voivat vaikuttaa koulutukseen pitkällä aikavälillä, selviää Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Julius Möttösen tutkimuksesta. Tutkimuksessa verrattiin aivovamman saaneita 0–17-vuotiaita samanikäisiin lapsiin ja nuoriin, jotka olivat saaneet raajavammoja, kuten nilkan tai ranteen murtumia.

Tulokset osoittavat, että aivovamman saaneet saavuttivat alhaisemman koulutustason 20-vuoden seurannassa kuin raajavammoja saaneet.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin sekä koulutustietorekisterin tietoja vuosilta 1998–2018. Rekistereistä poimittiin 8 487 henkilöä, joilla oli diagnosoitu aivovamma. Heitä verrattiin 15 552 henkilöön, joilla oli ollut nilkan tai ranteen murtuma. Seurannan päättyessä osallistujien tuli olla vähintään 26-vuotiaita, jotta vaikutusta koulutustasoon voitaisiin tarkastella mahdollisimman luotettavasti.

Aivovamman saaneilla oli pienempi todennäköisyys suorittaa korkea-asteen tutkinto kuin vertailuryhmällä. Spesifimmän aivojen sisäisen vammadiagnoosin saaneet jäivät todennäköisemmin kokonaan ilman korkea-asteen koulutusta verrattuna niihin, joilla oli lievempi aivotärähdys.

Erityisen merkillepantavaa on se, että jo pelkkä yksittäinen aivotärähdys voi vaikuttaa koulutustasoon. Aivotärähdyksen saaneet potilaat jäivät seurannassa selkeästi matalammalle koulutustasolle kuin raajavammoja saaneet potilaat.

– Lievää yksittäistä aivotärähdystä pidetään varsin harmittomana tapahtumana, mutta tutkimuksemme viittaa siihen, että sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia oppimiseen ja ajattelukykyyn. Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sekä terveydenhuollossa että kouluissa, Möttönen huomauttaa.

Tutkimus korostaakin tarvetta tarjota aivovamman saaneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen paremmin tukea ja tietoa. Näin saadaan turvattua tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä elämässä.

Tutkimusartikkeli Impact of childhood traumatic brain injury on educational attainment in Finland from 1998 to 2018: A retrospective register-based nationwide cohort study julkaistiin European Journal of Epidemiology -aikakauslehdessä 23.3.2025.