Muistutuskutsu medialle: Etlan ennuste julki keskiviikkona 26.3.

Etla laski: Yhdysvaltojen tullit tekisivät hallaa Suomen taloudelle – bkt voisi laskea jopa puolitoista prosenttia 24.3.2025 00:01:00 EET | Tiedote

Etlan tuoreiden laskelmien mukaan Suomen bruttokansantuote voisi laskea 0,5–1,6 prosenttia, jos Yhdysvaltojen esittämät kaikki tullikorotukset toteutuvat. Suurin osa Suomen viennistä Yhdysvaltoihin on tavaravientiä, joka on nyt kaavailtujen uusien tullien kohteena. Yhdysvallat on uhannut jopa 25 prosentin tullikorotuksilla, jotka koskisivat kaikkia EU:sta tuotuja tavaroita. Jos EU ottaa käyttöön vastatoimet, ne tulisi ulottaa koskemaan tavaroiden lisäksi palveluita, sillä Yhdysvaltojen tuonti EU-alueelle koostuu pääosin palveluista.