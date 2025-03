Kaverikorneri Kevätmessuilla tarjoaa kohtaamispaikan ja kahvihetkiä

HelsinkiMission Kaverikorneri toimii Kevätmessuilla perjantaina ja lauantaina 28.–29.3. klo 10–18. Vapaaehtoiset ovat paikalla tarjoamassa juttuseuraa ja kahvihetkiä kaikille messukävijöille. Heidät tunnistaa vaaleanpunaisista liiveistä.

Yksinäisyys koskettaa monia, mutta pieni hetki keskustelua voi tehdä suuren eron. Kaverikornerissa voi pysähtyä, jakaa ajatuksia ja tuntea yhteenkuuluvuutta. Kaverikorneri on suunniteltu kaikkien messukävijöiden olohuoneeksi, jossa on tilaa rauhoittumiselle ja siellä jokainen tulee kohdatuksi lämpimästi ja aidosti.

– Olemme iloisia, että voimme tuoda uudenlaisen kohtaamispaikan messuille. Kaverikorneri on herättänyt suurta kiinnostusta myös vapaaehtoisten keskuudessa, hakemuksia tehtävään tuli kaksikertainen määrä paikkoihin nähden. Kaverikornerissa kävijän ottaakin vastaan innostunut ja myötätuntoinen HelsinkiMission kouluttama vapaaehtoinen, sanoo HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Lilli Öhberg.



Messukeskuksen ja HelsinkiMission yhteistyö alkoi tämän vuoden alussa, ja sen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Kaverikorneri on konkreettinen esimerkki tästä yhteistyöstä, joka tuo iloa ja hyvinvointia sekä vapaaehtoisille että messukävijöille.



– Yhteistyö HelsinkiMission korostaa erityisesti sosiaalisen vastuun merkitystä Messukeskukselle ja sen vaikutusta yhteisöihin. Ihmisten kohtaaminen ja yksinäisyyden vähentäminen ovat sekä HelsinkiMission että Messukeskuksen yhteisiä tavoitteita, sanoo Messukeskuksen vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos.



Messukeskuksen missiona on luoda kasvua kohtaamisista. Tapahtumat antavat mahdollisuuden aitoon ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen, joka jättää muistijälkiä ja edistää yhteisöllisyyttä.



HelsinkiMission vapaaehtoistoiminta vahvistaa osallisuutta ja itseluottamusta sekä vähentää yksinäisyyttä. Ne ovat tärkeitä osia myös yhteisöjen ja yhteiskunnan sosiaalisessa luottamuksessa. Lisätietoa HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnasta löytyy osoitteesta https://www.helsinkimissio.fi/vapaaehtoiseksi.





Kaverikorneri osastolla 6b40 perjantaina ja lauantaina 28.–29.3. klo 10–18.

HelsinkiMission kuukausilahjoittajat muodostavat Kaveripiirin, jonka tavoitteena on, että kukaan ei jää yksin. Kaveripiiri on aktiivisten lahjoittajien yhteisö, joka mahdollistaa jatkuvaa apua yksinäisille. Kaveripiiriin voi tutustua ja liittyä osastolla 6b28 messujen aukioloaikana.

Resonaarigroup on erilaisten oppijoiden ammattiorkesteri. Resonaarigroup soittaa letkeää tanssimusiikkia Ideapihoilla torstaina 27.3. klo 15.

Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–30.3.2025. Kokonaisuudessa ovat mukana Kevätpuutarha-, Asu & Remontoi-, Oma Mökki-, Sisusta-, Retkelle & luontoon- ja Lähiruoka & luomu -tapahtumat. Perjantaista alkaen tapahtumakokonaisuuteen liittyy myös Golfmessut.

