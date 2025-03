Louhisaaren päärakennuksen paanukate palautetaan alkuperäiseen punamullan sävyyn

Nykyinen kate, joka on valmistettu kreosoottikyllästetyistä sahapintaisista paanuista, on peräisin 1960-luvun alusta. Vaikka kate on edelleen kohtuullisessa kunnossa, pintakäsittelyn uusiminen on tarpeellista katon säilymisen varmistamiseksi.

Korjaustyöt käynnistyvät kevätkesällä 2025, ja niiden arvioitu kesto on 3–4 viikkoa. Työmaan turvallisuuden takaamiseksi alue aidataan ja liikkumista rajoitetaan väliaikaisesti. Museon aukiolo jatkuu normaalisti, vaikka kattotyöt ovat käynnissä.

Perusteellinen tutkimustyö kunnostuksen taustalla

Senaatti-kiinteistöt teetti vuosina 2020–2024 kattavia pintakäsittelykokeita selvittääkseen parhaan käsittelytavan kreosoottikyllästetyille paanuille. Lisäksi Tarton yliopistossa tehtiin vuonna 2024 maalianalyysi ullakolta löytyneistä punertavista maalijäänteistä. Tutkimuksissa parhaaksi sideaineeksi osoittautui raaka pellavaöljy.

Historiallisten lähteiden, kuten vuoden 1796 katselmuskirjan, mukaan päärakennuksen katto on ollut punamullan sävyinen aina 1600-luvulta 1900-luvun alkuun saakka. Aikakauden maaliseokset sisälsivät punamultaa, ruisjauhoa, tervaa, pellavaöljyä, hartsia ja vihtrilliä.

Louhisaaren historiallinen merkitys

Louhisaaren kartanolinna, joka sijaitsee Varsinais-Suomen Maskussa, on tunnettu erityisesti marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntymäkotina. Nykyisin se tunnetaan yhtenä Suomen kansallismuseon museokohteista. Kartanoa ympäröi kaunis puistoalue, joka houkuttelee vierailijoita erityisesti kesäkaudella.

Museovirasto valvoo hankkeen etenemistä kaikissa sen vaiheissa varmistaakseen historiallisten arvojen säilymisen.