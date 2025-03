Etäisyyssäännöt ratkaisevat tuulivoiman tulevaisuuden – FCG:n Jan Tvrdy haastateltavissa

Suomen hallitus on sitoutunut varmistamaan tuulivoimarakentamisen oikeudenmukaisuuden määrittelemällä ja ottamalla käyttöön kansalliset etäisyyssäännöt. Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää tuulivoiman toimintaedellytyksiä ja huomioida samalla kasvava sähköntuotannon tarve. Lisäksi tavoitteena on sovittaa yhteen tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja luoda investoinneille suotuisa toimintaympäristö.

Ympäristöministeriön FCG Finnish Consulting Groupilta tilaaman tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida tuulivoiman ja asutuksen välisen vähimmäisetäisyyden taloudellisia vaikutuksia.

Vaikutuksia arvioidaan kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Arvioitavat etäisyydet ovat 2 000 m, 1 500 m, 1 000 m, 800 m sekä voimalan kokonaiskorkeuden monikerrat 8 x tuulivoimalan kokonaiskorkeus ja 10 x tuulivoimalan kokonaiskorkeus (2 800 m ja 3 500 m).

Alustavissa arvioissa 800 m on tunnistettu nykyisin suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden tavalliseksi vähimmäisetäisyydeksi asutuksesta. Tämä etäisyys määrittyy tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) perusteella.

Alustavasti 1 500 m vähimmäisetäisyyden on arvioitu vähentävän merkittävästi potentiaalisten tuulivoima-alueiden määrää.

“Tuulivoimalla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Se luo työpaikkoja muun muassa voimaloiden rakentamiseen, huoltoon ja energiantuotantoon. Lisäksi tuulivoima vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä voi pitkällä aikavälillä vakauttaa energiakustannuksia. Paikallisesti tuulivoima tuo tuloja maanomistajille ja lisää kuntien verotuloja, mikä puolestaan edistää alueellista talouskasvua”, kommentoi FCG:n toimialajohtaja Jan Tvrdy.

Maksimipotentiaaliarvion perusteella Suomessa olisi teoreettisesti mahdollista toteuttaa skenaariosta riippuen 16 000–126 000 tuulivoimalaa.

Suomessa taloudelliset vaikutukset eivät jakaudu tasapuolisesti. Lapissa ja muissa pohjoisen maakunnissa potentiaalisten sijaintipaikkojen lukumäärä on suuri kaikilla käytetyillä vähimmäisetäisyyksillä. Joissain maakunnissa, kuten Päijät-Hämeessä, potentiaali tippuu lähes nollaan jo 1 500 metrin vähimmäisetäisyydellä.

“Mitä enemmän on potentiaalisia ja käyttökelpoisia sijaintipaikkoja, sitä todennäköisempää on, että toimijat löytävät tuottovaatimukset täyttäviä sijaintipaikkoja. Hankkeita toteutetaan ja alueelle syntyy taloudellisia hyötyjä”, toteaa Tvrdy.

-

Tuulivoima on ollut paljon esillä mediassa viime aikoina. Jos haluatte haastatella aiheen asiantuntijaa, Jan Tvrdy on mielellään käytettävissä.