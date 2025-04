Maailmantähti Ronn Moss kiertueelle Suomeen

Maailmantähti Ronn Moss saapuu Suomeen lokakuussa. Kiertue tarjoaa harvinaislaatuisen tilaisuuden nähdä Ronnin tunnelmallinen lavashow ja kokea hänen ikoninen karismansa livenä. “An Evening with Ronn Moss” -show yhdistää musiikin ja tarinankerronnan, vieden yleisön Ronn Mossin elämän käännekohtiin ja uran huippuhetkiin.

Ronn Moss on yhdysvaltalainen näyttelijä ja muusikko, joka tunnetaan parhaiten roolistaan Ridge Forresterina suosituissa The Bold and the Beautiful -saippuasarjassa. Näyttelijäntyönsä lisäksi hän on Player-yhtyeen jäsen, jonka suurimpia hittejä ovat muun muassa “Baby Come Back” ja “This Time I'm in It for Love”.

Suomessa Ronn Moss on vieraillut useaan otteeseen. Huhtikuussa 2022 hän esiintyi MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen, keskustellen terveellisistä elämäntavoistaan. Kesällä 2022 Moss vieraili Suomessa osallistuakseen Vain elämää -ohjelman kuvauksiin. Lisäksi hän yllätti suomalaiset lähettämällä videotervehdyksen Huomenta Suomen 35-vuotisjuhlalähetyksessä, jossa hän muisteli aikaisempia vierailujaan Suomessa ja kiitti fanejaan. Vuonna 2025 Ellen Jokikunnas vieraili Talo Italiassa -ohjelmassa Ronnin Italian kodissa.

Suomen kiertueen paikkakunnat ja päivämäärät:

04.10. TAVARA-ASEMA, TAMPERE

05.10. HYVINKÄÄSALI, HYVINKÄÄ

07.10. KONSERTTITALO, TURKU

08.10. TAPIOLASALI, ESPOO

10.10. MADETOJAN SALI, OULU

12.10. SAVOY-TEATTERI, HELSINKI

Liput kiertueelle tulevat myyntiin 4.4.2025 klo 9.00. Varmista paikkasi ja tule kokemaan tämä ainutlaatuinen ilta!

Seuraa Ronn Mossia somessa ja pysy ajan tasalla kiertueen tapahtumista!

Instagram: Ronn Moss Instagram

***********************

Ronn Moss tekee haastatteluja kiertueen tiimoilta. Ajan haastattelulle voit sopia Saara Silvennoisen kanssa.