Aluehallintovirasto myönsi Kemijoki Oy:lle luvan kalatien rakentamiseen Taivalkosken voimalaitokselle

Olemme luonnon monimuotoisuusohjelmassamme sitoutuneet vaelluskalojen vaellusyhteyden luomiseen Ala-Kemijoelta Ounasjoelle. Korostamme vapaaehtoisuuden ja yhteistyön linjaa vaelluskala-asioissa. Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyössä Lapin liiton vaelluskalatyöryhmän ja paikallisten toimijoiden kanssa.

”Ala-Kemijoen ohitusratkaisujen osalta meitä on kirittänyt Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä. Ryhmässä on mukana Lapin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Lapin liiton, jokivarren kuntien ja kaupunkien, kalatalousalueiden, osakaskuntien, Lapin vapaa-ajankalastajien ja paikallisten kyläyhdistysten edustajia. Luonnonvarakeskus ja Voimalohi Oy ovat mukana asiantuntijajäseninä. Kiitämme kaikkia arvokkaasta panoksesta hankkeen edistämisessä”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen toteaa.

Taivalkosken voimalaitos on toiseksi alin vesivoimalaitos Kemijoen vesistössä. Alin voimalaitos on Pohjolan Voiman omistama Isohaaran voimalaitos, jolla on kaksi kalatietä. Aloitimme padon ohitusratkaisun suunnittelun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen, kun koekalastukset ovat vuodesta 2018 lähtien osoittaneet, että nousuhalukkaiden kalojen määrä on kasvanut.

Jätimme tammikuussa 2022 aluehallintovirastolle lupahakemuksen Taivalkosken voimalaitoksen kalauoman rakentamisesta. Lupaviranomaiset kävivät tutustumassa uoman maasto-olosuhteisiin ja annoimme aluehallintoviraston pyynnöstä hakemuksen täydennyksen tammikuussa 2023. Aluehallintovirasto kuulutti lupahakemuksemme kesäkuussa 2023. Jatkoimme luvitusvaiheen aikana kalauomaprojektin valmistelua.

Kalauoma on suunniteltu kalojen ehdoilla

Kalauoman suunnittelussa on hyödynnetty tarkoin tutkimustieto kalojen käyttäytymisestä jokiuomassa. Tärkein kriteeri onkin ollut se, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten ohittamaan padon. Kalauoma koostuu luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista. Uoma sijoittuu alakanavan itärannalle ja sen kokonaispituus on lähes 700 metriä, keskimääräinen leveys kolme metriä ja keskikaltevuus kaksi prosenttia. Houkutusvirta-altaan tilavuus on lähes 6 000 kuutiometriä. Kalauoman kiinniottolaitteen toiminnan suunnittelussa on huomioitu sekä smolttien että aikuisten kalojen kiinniotto, ja tutkimus- ja kehitystoiminta.

Työ kalojen vaellusyhteyden luomiseksi Ala-Kemijoelta Ounasjoelle jatkuu. Toteutimme vuonna 2024 Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän kanssa Ossauskosken voimalaitoksen ohitusratkaisun toteutettavuusselvityksen. Tänä vuonna on vuorossa Petäjäskosken voimalaitoksen ohitusratkaisu. Jatkamme myös muita Kemi-Ounasjoen poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja edistäviä toimenpiteitä, kuten elinympäristökunnostuksia sekä mäti- ja pienpoikasistutuksia, tutkimusta, tuloksellisuuden seurantaa sekä parhaiden ratkaisujen etsimistä ja tukemista.

