DENin hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon on pienentynyt 28 prosenttia neljässä vuodessa

DEN Finland on edelleen Suomen suurin pientalorakentaja talobrändeillään Designtalo, Finnlamelli ja K-Raudan kanssa yhteinen Ainoakoti. DEN on selkeä ykkönen niin omakotitalojen kappalemäärässä kuin euroissakin. Muuttovalmiissa talopaketeissa DEN on ylivoimainen markkinajohtaja 26 % markkinaosuudella.