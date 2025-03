Hurmaavia uutuuksia NUXEn Very Rose -hoitolinjaan: Lip Plumping Serum, Soothing Gel ja Radiance Fresh Scrub

Ilahduttava Lip Plumping -huuliseerumi kosteuttaa huulia jopa 24 tunnin ajan ja tuo huulille hurmaavaa täyteläisyyttä välittömästi. Kevyt ja läpikuultava koostumus korostaa huulien luonnollista sävyä ja kietoo huulille näyttävän kiillon.

Huuliseerumin kosteuttavat ja huulia silottavat tähdet ovat hyaluronihappo ja runsaasti rasvahappoja sisältävä ruusuöljyuute. Mikroverenkiertoa aktivoiva chilipaprikauute täydentää huulia täyteläistävää vaikutusta. Chilipaprikauutteen kihelmöivä vaikutus saa tasapainotusta raikkaasta mentolista, joka tuo huulille hienovaraisen ”lämpimästä-kylmään” tuntemuksen.

Sympaattisella ruusukorkilla varustetusta pakkauksesta avautuu pehmeä applikaattori ja herkullisen aistillinen vaniljainen tuoksu.

Very Rose Soothing Cleansing Gel

Suomessa NUXEn suosikkihoitolinjaksi noussut Very Rose sopii kaikkien ihotyyppien tehokkaaseen puhdistukseen, myös herkän. Hoitolinjan tähtiraaka-aineena läpi tuotteiden toimii kosteuttava ja rauhoittava ruusuöljyuute.

Uusi Soothing Cleansing Gel on omiaan erityisesti raikkaisiin puhdistustuotteisiin ihastuneille. Koostumuksen puhdistavat raaka-aineet ovat luonnollista alkuperää, ja ne muuttuvat käsiteltäessä kevyeksi, hienojakoiseksi vaahdoksi. Puhdistusgeeli huuhtoutuu nopeasti vedellä ja poistaa samalla hellävaraisesti ihon epäpuhtauksia.

Lopputuloksena iho tuntuu vastustamattoman pehmeältä ja miellyttävän puhtaalta seuraavia hoitotuotteita varten.

Very Rose Radiance Fresh Scrub

Hellävarainen kuorinta sopii kaikille ihotyypeille sen täyteläisen voidekoostumuksen ansiosta. Hennon rakeinen koostumus sisältää aprikoosinkivijauhetta, joka kuorii hellävaraisesti kuolleen ihosolukon ihon pinnalta. Aprikoosinkivijauhe on elintarviketuotannon sivuvirtaa.

Pehmeä kuorinta jättää ihon sileän ja miellyttävän tuntuiseksi ilman kiristämistä. Käytetään kasvoille kaksi kertaa viikossa keskittyen T-alueeseen.

NUXE Very Rose Lip Plumping Serum, 8 ml, 26,90 EUR

NUXE Very Rose Soothing Cleansing Gel, 150 ml, 23,00 EUR

NUXE Very Rose Radiance Face Scrub, 75 ml, 28,90 EUR

Uutuustuotteet ovat saatavilla porrastetusti huhtikuusta 2025 alkaen valikoiduista Sokos- ja Stockmann-tavarataloista.

