Musiikkiagenttikoulutus tuotti alalle itsetuntemusta, asennemuutosta ja yhteisöhenkeä

Koulutuksen osallistujat edustivat pääosin indie- ja sitoutumattomia toimistoja. Sinna Sandholm työskentelee Saura Booking Agencyssä agenttina ja tuottajana. Tämä maailmanmusiikin vientitoimisto edustaa 30 artistia, ja työntekijöitä on viisi.

– Työnkuvani on hyvin monipuolinen, niin kuin indie-kentällä usein tuppaa olemaan. Edustan artistejamme erilaisissa yhteyksissä Suomessa ja kansainvälisesti, neuvottelen keikoista ja sopimuksista, koordinoin tuotantoja ja pidän yhteyttä festivaaleihin ja keikkapaikkoihin. Tapaan artistejamme säännöllisesti, suunnittelemme heidän kanssaan tulevaa ja teemme strategioita heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi, Sandholm kertoo.

Hän oli juuri saanut vakituisen pestin musiikkiagenttina, kun TAMKin koulutus alkoi. Silti hänen esihenkilönsä, Saura Booking Agencyn johtaja Johanna Sauramäki kannusti lähtemään koulutukseen mukaan.

– Vaikka olin työskennellyt tapahtuma-alalla monissa erilaisissa tehtävissä aiemmin, oli agenttina toimiminen kuitenkin jotain aivan uutta ja erilaista. Koulutus tuli minulle siis kuin tilauksesta, koska pääsin opettelemaan asioita samanaikaisesti työelämässä ja koulutustapaamisissa.

Koulutuksesta Sandholm sai sekä konkreettisia työkaluja arkeen että uusia, aktiivisia verkostoja.

– Tärkeää oli totta kai saada ajantasaista tietoa esimerkiksi verotuksesta ja sopimuslaista, mutta yhtä tärkeää oli päästä pallottelemaan arjen haasteita ja onnistumisia koulutukseen osallistuneiden kollegoiden kanssa. Koulutuksen myötä meille rakentui oma musa-agenttien yhteisö, jollaista ei ainakaan tässä vaiheessa uraa muuten pääsisi syntymään. Koen koulutuksesta saadun vertaistuen olleen keskiössä oman ammatti-identiteettini rakentumisessa menneen vuoden aikana.

Johtajakoulutettavat pyrkivät helpottamaan alalle tuloa

Kymmenen vuotta alalla toiminut Johanna Sauramäki osallistui musiikkiagenttikoulutukseen itsekin. Koulutuksessa oli oma ryhmänsä alalla jo pidempään toimineille agentuurien johtajille.

– Meillä on tavoitteena lähteä kasvattamaan yritystämme, ja se motivoi minua osallistumaan johtajakoulutukseen. Johtajuuskoulutus ja kollegoiden kanssa verkostoituminen olivat todella hyödyllisiä minulle. Tämä oli tosi hyvä koulutus jäsentämään ja täsmentämään sitä, mitä on koko ajan hahmotellut ja ajatellut, mutta nyt ne ajatukset saivat konkreettisia kulminaatioita koulutuksen aikana.

Sauramäen mielestä hänen toimistolleen on paljon hyötyä siitä, että heiltä oli kaksi osallistujaa koulutuksessa.

– Minullakaan ei ole alan koulutusta, vaan olen oppinut agenttikoulutuksen asioita Sinnalta. Molempien opit hyödyntävät meidän kokonaisuuttamme.

– Sekä Sinnan agenttikoulutus että johtajien koulutus ovat antaneet sekä meidän yrityksellemme että alalle ihan valtavasti. Olen kokenut, että nuorien tulokkaiden on tosi vaikeaa tulla alalle, erityisesti agenttipuolella, jossa ollaan myyjän asemassa. Pitäisi olla syntynyt siihen kenttään. Tämä koulutus on nyt avannut sitä kenttää tosi paljon. Arvot ovat pehmentyneet.

Sauramäen mukaan koulutus on auttanut muuttamaan alan asenteita ja ajattelutapoja, mitä hän pitää todella merkittävänä. Johtajakoulutuksen osallistujat yrittävät vaikuttaa siihen, että tulokkaiden olisi helpompaa aloittaa.

– Johtajakoulutuksessa puhuimme paljon siitä, miten arvokasta on, että uusia agentteja tulee. On tärkeää, että on sellainen asenne, että nuoria ihmisiä esitellään toisilleen eikä puhuta kuin jotkin gurut heille. Me johtajat pyrimme järjestämään yhteisiä keskusteluita, ja järjestämään esimerkiksi speed meetingejä (pikatapaamisia), joissa tutustutaan pitkän linjan ihmisiin. Itse järjestin myös edellisessä Musiikki & Media -tapahtumassa pari speed meetingiä.

TAMKin tulokaskoulutuksessa opiskelijoita ohjattiin useisiin ammattilaistapahtumiin. Moni osallistujista edusti toimistoaan yksin, joten koulutuksesta saatu verkosto on heille iso askel eteenpäin.

Suomen kentällä koulutus on lisännyt agentuurien välisen yhteistyön näkemistä voimavarana. Saura Booking Agencyllekin kotimaan kenttä on nyt avautumassa enemmän.

– Viemme ulkomaille modernia kansanmusiikkia, kuten Tuuletarta ja Vimmaa. Meillä on tällainen etnisempi rosteri. Siinä kentässä on ollutkin nimenomaan se ajattelutapa, että olemme yhdessä vahvempia. Tämän koulutuksenkin myötä on saatu lisättyä sellaista ajattelua, että on helpompi lähteä vaikkapa kahden agentuurin kesken tekemään jotain yhteistä. Toisiimme tukeutumalla saamme nostettua omia vähän pienempiä artisteja, tekemällä esimerkiksi yhteiskiertueita. Sellaista en ole itse aikaisemmin Suomen kentällä tehnyt.

Sauramäki antaa koulutukselle arvosanan 5+ asteikolla 1–5. Hän myös toivoo agenttikoulutukselle jatkoa tai laajentumista.

Koulutusmallia kannattaa hyödyntää jatkossakin

Koulutuksen suunnittelijat ja toteuttajat Harri Karvinen, Pauliina Airaksinen ja Carolina Pajula TAMKista pitävät koulutusta erittäin onnistuneena, ja he tahtoisivat hyödyntää samanlaista koulutusmallia uudelleen.

He kolme saivat yhdistettyä rautaisen osaamisensa siten, että sekä musiikkiagenttien ryhmällä että johtajilla oli hyvin laadukasta opetusta. Karvisella on aiempi pitkä kokemus musiikkialalta, ja hän on itse edustanut urallaan muun muassa Ultra Brata ja Kolmatta Naista. Airaksisella on johtajakokemusta media-alalta yli kolmenkymmen vuoden ajalta, ja hän on ollut aikoinaan perustamassa MTV3-kanavan Jyrki-ohjelmaa ja tv-kanava Nelosta. Pajula puolestaan on pitkän linjan media-alan lehtori, yrittäjyyden opettaja sekä työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

– Saimme muutoksen aikaan johtajuudessa sekä siinä, että ihmisen tunnistavat oman kyvykkyytensä – kuten toimia yrittäjänä ja elättää itsensä sillä. On merkittävää saada alan yritykset menestymään. Kun tehdään kunnon strategia ja sitä noudatetaan, pystytään tarjoamaan töitä suomalaisille ja työllistämään kulttuurialan ihmisiä, Airaksinen summaa koulutuksen vaikutuksia.

– Silminnähtävä muutos oli, että opiskelijat oppivat tosi hyvin reflektoimaan omaa työtään, ja siihen tuli semmoinen rauha. He tunsivat, että saivat työkaluja ja vertaisia, joiden avulla syntyi hallinnan tunnetta kaikkeen kaaokseen, Carolina Pajula lisää.

Tärkeä osa koulutusta oli myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja työn ja vapaa-ajan erottaminen.

– Pidetään huoli myöskin omasta itsestä sekä taloudellisesti että henkisesti, se on se juttu, Karvinen sanoo.

Airaksisen mielestä itsetuntemuksen kehittymistä ja itsevarmuuden kasvamista ei voi liikaa korostaa.

– Yrittäjänä oleminen on Suomessa järjettömän rankkaa, meitä rokotetaan. Toiminta saattaa olla hyvin epävakaata, ja silti nämä ihmiset uskovat itseensä, lähtevät kantamaan soihtua ja näyttämään esimerkillään, että näin tämä homma toimii.

Koulutus on toteutettu Musiikkiagenttikoulutus-nimisessä hankkeessa, ja se on ESR+ Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.