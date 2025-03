Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta

Lumme Energian vertailukelpoinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja painui noin 5,2 milj. euroa tappiolle ja laski edellisestä vuodesta noin 9,5 milj. eurolla, mikä oli merkittävin syy tuloksen heikkenemiseen. Toinen merkittävä syy tulosheikennykseen oli loppuvuoden Aarne- ja Jari -myrskyt, jotka muiden vuoden 2024 pienempien myrskyjen kanssa aiheuttivat sähkön siirtoliiketoiminnalle noin 3,6 M€:n ylimääräiset kustannukset. Edellisenä vuonna konsernin tulosta paransi noin 10,5 milj. euron suuruinen kertaluontoinen erä, jonka takia vuosien 2023 ja 2024 tulokset eivät ole vertailukelpoisia.

Investoinnit sähkönsiirtoverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi jatkuivat vuonna 2024. Lämpöliiketoiminnan kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti polttoaineiden ja kuljetuskustannusten vuonna 2022 alkanut nousu, jota ei siirretty täysimääräisesti kaukolämmön kuluttajahintoihin. Sähköntuotannon volyymi laski hieman edellisestä vuodesta ja onnistuneen suojaustoiminnan ansiosta sen tulos oli paras viimeisen kymmenvuoden tarkastelujaksolla.

Lämmin sää vaikutti konsernin liiketoimintoihin

Lähes kaikki konsernin liiketoiminnot ovat sääriippuvaisia. Vuosi 2024 alkoi poikkeuksellisen kylmällä säällä, mikä nosti sähkönkulutuksen ja sähkön hinnan spot-markkinalla hetkellisesti erittäin korkeaksi. Lisäksi vuosi 2024 muistetaan tammikuun hintaennätyksestä. Tammikuun 5. päivä pörssisähkö maksoi pahimmillaan 235 senttiä (2,35 euroa kilowattitunnilta) ja koko vuorokauden keskihinta oli yli 100 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on todennäköisesti Suomen pörssisähköhistorian toistaiseksi kallein noteerattu hinta. Sähkön hinta kohosi korkeaksi myös loppuvuodesta, hieman ennen joulua.

Muutoin tavanomaista korkeammat lämpötilat vuoden aikana laskivat sähkön kysyntää ennustetusta. Tukkusähkömarkkinoiden hinta laski edellisvuoden hintatasoista huomattavasti. Keskimääräinen sähkön spot-hinta oli 45,6 €/MWh (56,6 €/MWh 2023) Suomen hinta-alueella.

Näillä tekijöillä oli vaikutusta Lumme Energian kassavirtaan. Lumme Energian liikevaihto oli 314,6 milj. euroa vuonna 2024 ja laski edellisestä vuodesta noin 26 milj. eurolla (340,6 milj. eur 2023). Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli Lumme Energiassa noin -5,2 milj. euroa (4,3 milj. euroa 2023).

Sähkön tuotantoliiketoiminnan volyymi oli 406,2 GWh ja laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 %:lla (424,4 GWh 2023). Lasku johtui pääosin yhtiön omistamien ydinvoimaosuuksien tuotantomäärien laskusta. Hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon osuus oli 99,1 % (99,0 % 2023). Sähkön tuotantoliiketoiminta pystyi kuitenkin haastavissa olosuhteissa tekemään parhaimman tuloksensa viimeisen 10 vuoden aikana. Sähkön markkinahinta oli keskimäärin noin 19 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2023. Onnistuneiden suojaustoimenpiteiden ja tuotannon optimoinnin ansiosta markkinahintojen vaikutukset kannattavuuteen pystyttiin kuitenkin minimoimaan tehokkaasti.

Lämpöliiketoiminnan tulos jäi noin 0,6 milj. euroon ja on edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,4 milj. euroa heikompi. Syynä tähän olivat energian, polttoaineiden ja kuljetuskustannusten nousu. Lempeä Lämpö korotti tariffeja noin 9,8 %:lla heinäkuussa 2024. Kohonneita kustannuksia ei kuitenkaan viety täysimääräisesti asiakashintoihin. Toimialueen kaukolämmön tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus oli yhteensä 96,9 % (97,8 % 2023).

Solarigo Systems:n uudet aurinkovoiman toimitussopimukset kasvoivat keskimääräiseltä kokoluokaltaan ja myös projektisopimusten kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Yhtiö käynnisti myös useita sähkövarastojen kehityshankkeita. Tilikauden aikana yhtiö kehitti itse ja oli mukana kehittämässä asiakkailleen suuria teollisen mittakaavan aurinkopuistoja ja energiavarastohankkeita Suomessa. Näiden lisäksi yhtiö solmi uusia aurinkopuistojen suunnittelu- ja toteutussopimuksia tilikaudella. Solarigo-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja oli 36,1 milj. euroa (24,2 milj. euroa vuonna 2023). Sähkön markkinahintojen merkittävä lasku oli syynä siihen, että Solarigo-konsernin tilikauden tulos painui tappiolle noin 1,3 milj. euroa (voitto 0,4 milj. euroa vuonna 2023).

Konsernin start-up -yhtiöt Järvi-Suomen Valokuitu Oy ja Evision Oy saivat kasvatettua liikevaihtoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos on molemmissa yhtiöissä vielä tappiollinen, mutta tehtyjen liiketoimintasuunnitelmien mukaan molempien yhtiöiden tuloksen odotetaan kääntyvät positiiviseksi vuoden 2027 aikana. Vuosien 2025–2026 aikana molemmissa yhtiöissä panostetaan myyntiin ja kannattavan asiakaskannan kasvattamiseen.

Osingonmaksu

Suur-Savon Sähkön hallitus esittää, että vuodelta 2024 jaetaan osinkoa 110 euroa/osake, yhteensä 8.240.540,00 euroa.

Talouden tunnusluvut

2024 2023 2022 Liikevaihto, M€ 463,4 469,8 376,0 Käyttökate, M€ 53,0 54,7 59,9 Tulos ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja, M€ 19,7 35,5 43,1 Investoinnit, M€ 89,3 89,2 93,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,8 3,9 4,9 Omavaraisuusaste % 19,5 18,1 16,2 Henkilöstö keskimäärin 168 140 117

Vuoden 2025 näkymät

Vuosi on alkanut lämpimänä, mikä vaikuttaa konsernin liikevaihtoa ja tulosta alentavasti. Konsernin liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan vuonna 2025 noin viime vuoden tasolla. Investoinnit toimitusvarman sähköverkon rakentamiseksi jatkuvat edelleen, mutta tähän liittyviä investointeja sekä konsernin muita investointeja tullaan laskemaan vuoteen 2024 verrattuna merkittävästi.

Negatiivisten sähkönhintojen määrä on kasvanut merkittävästi vuosien 2023–2024 aikana nopeasti kasvaneen tuulivoiman ansiosta. Alhaiset ja negatiiviset hinnat kannustavat investoimaan joustavaan kysyntään, kuten esimerkiksi akustoihin ja kaukolämmön tuotannossa yleistyviin sähkökattiloihin. Nykyisin noin 10 % vuoden kokonaistunneista on negatiivisia tai nollahintaisia. Konsernissa on useita tähän liittyviä investointihankkeita suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.