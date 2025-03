Dallaspulla-battle saapui R-kioskeille – kioskit kohtaavat herkullisessa kamppailussa viikolla 13!

Miten battle toimii?

Dallaspullan hinta on 1 € per kappale, ja kaksi toisensa haastanutta kioskia kilpailevat keskenään siitä, kumpi kioski myy eniten pullia. Tämä on kaikkien aikojen suurin pullakaksinkamppailu kun 49 kioskiparia ottavat mittaa toisistaan. Osallistuvia kioskeja on siis yhteensä 98, aina Hangosta Rovaniemelle.

Tule mukaan kannustamaan omaa lähikioskiasi ja osallistu Suomen suurimpaan Dallaspulla-battleen! Herkullinen mittelö odottaa – mitkä kioskit vie voiton?