VAKEssa merkittäviä onnistumisia uudistusohjelman tavoitteissa

Asunnottomuuden vähentäminen Vantaalla ja Keravalla 17.3.2025 08:02:00 EET | Tiedote

Viime vuosina Vantaan ja Keravan alueella on tehty merkittäviä edistysaskeleita asunnottomuuden vähentämiseksi. Vuoden 2024 asunnottomuusselvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt, ja tilastojen mukaan pitkäaikaisasunnottomia VAKEn alueella on 41 henkilöä.