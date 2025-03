Esa Jussilan jatkosopimukselle virallinen vahvistus – johdattaa salibandymiehet MM2026-kotikisoihin

Esa Jussilan elokuussa 2022 tekemä sopimus miesten salibandymaajoukkueen päävalmentajan tehtävästä vuoden 2023 alusta alkaen oli mallia 2+2 vuotta. Ensimmäisen kaksivuotiskauden jälkeen Salibandyliiton hallitus lunasti kahden vuoden option vuosille 2025–2026 helmikuun kokouksessa tehdyllä päätöksellä.

Valinnat nojasivat vahvasti huippu-urheilusektorin esitykseen, jota edelsivät huippu-urheilujohtaja Petri Kettusen käymät keskustelut Jussilan kanssa. Lajia seuraaville Jussilan jatkosopimus ei MM-kisoissa koetun perusteella ollut yllätys. Enemmänkin sopimustekninen asia.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä koko tiimin toimintaan Esan johdolla. Halusimme ehdottomasti jatkaa Jussilan ja koko staffin kanssa. Erityisen hienoa on, että yhteistyö jatkuu nyt kohti MM-kotikisoja. Kaikki olivat halukkaita jatkamaan. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteisymmärryksessä ja asiat saatiin nopeasti pakettiin, Kettunen kertoo.

Muiden miesten maajoukkueen valmentajien ja tiimiin kuuluvien toimihenkilöiden osalta sopimuskausi oli kaksi vuotta, joka päättyi 31.12.2024. Heidän kanssaan Salibandyliitto on tehnyt uudet kahden vuoden sopimukset. Kaikkien sopimukset ovat voimassa takautuvasti 1.1.2025 ja huipentuvat joulukuussa 2026 Tampereella pelattaviin MM-kisoihin.

Miesten maajoukkueen taustaryhmä jatkaa työtään lähes muuttumattomana. Valmentajina jatkavat Jori Isomäki, Antti Vartiainen sekä Jarno Ihme, jonka vastuulla on maalivahtivalmennus. Joukkueenjohtaja on Jari Oksanen ja fysioterapeutteina toimivat Juuso Kilpikoski sekä Antti Ylinen, joka tulee pitkän päivätyön miesten maajoukkueen kanssa toimineen Ari Haapalaisen tilalle. Maajoukkueympyrät ovat vanhastaan tuttuja myös Yliselle, sillä hän on toiminut miesten maajoukkueen fysioterapeuttina vuosina 2006–2008 sekä poikien U19-maajoukkueessa vuosina 2013-2017.

MM-kisoissa Suomi voitti kaikki kuusi MM-otteluaan. Finaalissa Suomi nousi neljän maalin takaa 5-4-jatkoaikavoittoon ja vei MM-kullan Ruotsin nenän edestä sen kotikentällä Malmössä. Saavutus noteerattiin laajalti lajiväen ulkopuolella ja se oli puheenaiheena niin mediassa kuin kahvipöytäkeskusteluissa. Päälle päätteeksi MM-finaali valittiin Urheilugaalan äänestyksessä vuoden toiseksi sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Päävalmentaja Esa Jussilan pelaajakeskeistä valmennustyyliä suitsutettiin mediassa ja hänet nimettiin ehdolle urheilutoimittajien valitessa vuoden valmentajaa.

– Mielelläni toki jatkan tehtävässä ja ihan huippua, että liki saman staffin kanssa. Työnjako on ollut onnistunut ja näen, että täydennämme toisiamme mainiosti. Erityiskiitos vielä Ari ”Faija” Haapalaiselle, joka on ollut miesten maajoukkueen matkassa todella pitkään ja sai päättää nyt urakkansa maailmanmestaruuteen, Esa Jussila sanoo.

Kaikesta saavutetusta huolimatta päävalmentajalla on edelleen jalat tukevasti maassa.

– Kaksi vuotta on tiimin kanssa tehty töitä, mutta koen että hommat ovat vielä pahasti kesken. Ainakin nyt tuntuu, että miesten potentiaalista saatiin pintaraapaisu ulos Malmön MM-areenalla. Tällä kertaa se riitti voittoon, mutta jatkossa valmennuksen pitää tehdä hommansa vielä paremmin, jotta maajoukkueesta saadaan se kaikkein paras irti ja pärjätään kotikisoissa, Esa Jussila lataa.

– Ja mitä olen jutellut kisoissa olleiden pelaajien kanssa, niin olo ei ole vielä kylläinen eli pystytään joukkueena parempaan. Sitä kohden lähdetään tekemään töitä.