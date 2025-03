Iloisesti, mutta tosissaan – oivalluksia johtajuudesta

Kirja on tarkoitettu erityisesti johtajan tehtäviä harkitseville tai sellaisen taipaleen alkuvaiheessa oleville. Se sisältää myös ajatuksia itsensä johtamisesta.

– Kirjan kimmokkeena toimi yliopisto-opiskelijoiden kiinnostus hahmottaa, mitä johtaminen käytännön tekemisenä on, kun he pohtivat tulevaa työuraansa. Lähteenä on omien ajatustemme ohella kirjallisuutta ja kahdenkymmenen, lähinnä ruoka-alan yrityksissä toimineen johtajan oivalluksia omalta työuraltaan, Ilmo Aronen ja Ritva Toivonen kertovat.

Johtajan tehtävä on johtaa – asioita ja ihmisiä. Tähän liittyy vastuuta, tiedon hankintaa ja analyysia, sekä jatkuvaa päätösten tekemistä. Luottamus ja luotettavuus ovat avainsanoja.

– Nostamme esille inhimillisen osaamisen ja sen uudistamisen merkitystä, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa menestys rakentuu mielestämme yhä varmemmin osaavien ihmisten kautta. Pohdimme myös tekoälyn roolia.

– Johtaminen edellyttää paljon kommunikointia ja viestintää, joten tätäkin teemaa käsitellään kirjassa. Kommunikointi on myös kuuntelua. Voi olla jopa tärkeämpää kuunnella kuin puhua, ja johtajalta odotetaan molempia.

Aronen ja Toivonen näkevät optimistisen elämänasenteen voimavarana. Siihen liittyy myös rohkeus siirtyä mukavuusalueelta epämukavuusalueelle, jolloin mukavuusalue laajenee. Haasteita ja hankalia paikkoja johtamiseen sisältyy väistämättä, joten myös vaikeiden asioiden kohtaaminen saa kirjassa sijansa.

– Meille oli kuitenkin tärkeää nostaa esille se, että myös johtajan työssä saa olla iloisuutta ja huumoriakin. Ilo ja avoimuus työyhteisössä edistävät työn mielekkyyttä, auttavat keskustelua ja siten oivallusten ja ratkaisujen syntyä. Huumori tai hauskuus eivät ole tavoitteellisuuden tai kunnianhimon vastakohtia.

– Itsellemme tärkeää on myös se monen kirjassa haastatellun johtajan huomio, että edellä mainittuja asioita voi opetella ja tässä hyödyntää muiden kokemuksia.

Kirja on nyt kaupoissa. E-kirja julkaistaan lukuaikapalveluissa 2. huhtikuuta.

Dosentti Ilmo Aronen on toiminut lukuisissa elintarvikealan johtotehtävissä ja tiivistänyt elinkeinoelämän ja tieteellisen tutkimuksen vuoropuhelua. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopiston maatalous-­ metsätieteellisen tiedekunnan ensimmäisenä työelämäprofessorina, erityisalueenaan ruoka-alan liiketoiminta ja johtaminen.

Professori ja dosentti Ritva Toivonen on toiminut lähes koko työuransa uusiutuvien luonnonvarojen, etenkin metsäalan, kestävään käyttöön liittyvien asiantuntija-organisaatioiden ja yritysten keski- ja ylimmässä johdossa. Hänen luonnonvaratyötään on leimannut kiinnostus tieteen, akateemisen osaamisen ja elinkeinoelämän yhdistämiseen ja yhteiskunnan kestävän kasvun vauhdittamiseen. Hän on Helsingin yliopiston ensimmäinen yliopistomaailman ulkopuolisesta tehtävästä dekaaniksi nimitetty henkilö.

Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen torstaina 10.4. klo 17 Into Kustannuksen toimistolle osoitteeseen Töölönkatu 9 a 1, Helsinki! Ilmoittautumiset: aronen.ilmo@outlook.com