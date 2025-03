Helsinki Noir – Stadin pimeä puoli – The Dark Side of Helsinki

Jännityskirjallisuuden ympärille kiertyvä kirjallisuusfestivaali ajoittuu helmikuun viimeiselle viikolle. Päätapahtuma on Aleksanterinteatterissa 27.-28.2.2026 ja sinne ovat lupautuneet eturivin rikoskirjailijoita meiltä ja maailmalta. Satu Rämö, Max Seeck, Leena Lehtolainen, Patricia G. Bertényi, Matti Laine, Kale Puonti, Helena Immonen, Lilja Sigurdardóttir ja moni muu valovoimainen menestyskirjailija esiintyy viikonlopun aikana Aleksanterinteatterin lavalla. Päätapahtuma on kaksipäiväinen ja sinne myydään yhden- ja kahden päivän lippuja sekä eksklusiivisia VIP-lippuja. Lipunmyynti aukeaa 1.4. Lippuja myy Lippu.fi.

Helsinki Noir kasvaa kokonaiseksi festivaaliviikoksi, kun kirjallisuustapahtumia tuotetaan runsaasti Helsingin keskustaan. Helsingin kaupunki on mukana suunnittelemassa kaupunkilaisia kiinnostavia kohtaamisia ja tilaisuuksia helmikuun viimeiselle viikolle. Kirjailijoiden esiintymisiä, teemaan nivoutuvia elokuvanäytöksiä, koululaisten kirjallisuustapahtumia kirjastoissa, teemakävelykierroksia, lukupiirejä ja miksei kirjallisuuden ympärille kiertyviä pubi-visoja tai muita matalan kynnyksen tilaisuuksia on vireillä. Tapahtuman nettisivuille www.helsinkinoir.net päivittyy jatkuvasti tietoa tapahtumista. Osa tilaisuuksista on maksullisia ja osa ilmaisia. Yritysten ja vapaaehtoisten on mahdollista ilmoittautua tapahtuman kumppaniksi osoitteessa ilmoittautumiset@wsoy.fi otsikolla Helsinki Noir kumppanuus. Tapahtuman pääjärjestäjä on WSOY.

Helsinki Noirin esikuvia ovat mm. Iceland Noir marraskuisessa Reykjavikissä tai Quais du Polar huhtikuisessa Lyonissa. Näitä tapahtumia yhdistää halu saada kaikenikäiset kaupunkilaiset yhteisiin tilaisuuksiin keskustelemaan kirjoista, tapaamaan kirjailijoita ja innostumaan lukemisesta ja jännitysviihteestä.

Tulevina vuosina Helsinki Noir haluaa tarjota elämyksiä jännityskirjallisuuden parissa myös Helsinkiin tuleville turisteille sekä kotimaasta että ulkomailta.

”Haluamme tarjota kaupunkilaisille kiinnostavia noir-henkisiä tapahtumia kirjallisuuden parissa. On tärkeää, että kirjallisuus ja lukeminen näkyisivät kaupunkikuvassa ja kynnys osallistua erilaisiin kirjallisuusaiheisiin tilaisuuksiin olisi mahdollisimman matala. Kirjallisuus inspiroi ja vaikuttaa myös esimerkiksi elokuviin, tv-sarjoihin, musiikkiin ja peleihin. Onkin mahtavaa toteuttaa eri viihteenlajien yli kurottavaa tapahtumakokonaisuutta. Kutsumme yrityksiä ja yksityishenkilöitä mukaan, tehdään Helsingistä helmikuussa jännitysviihteen suurkaupunki”, toteaa WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.

”Helsingin kaupunki toivottaa ilolla uudenlaisen kirjallisuustapahtuman tervetulleeksi elävöittämään Helsinkiä erityisesti talvikaudella. Lisäksi uskomme, että lukeminen on supervoima ja olemme mielellämme edistämässä kaikenikäisten kaupunkilaisten ja vierailijoiden lukuintoa”, kertoo Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

”Koen lukijoiden kohtaamisen erityisen merkityksellisenä. Siksi on upeaa olla mukana Helsinki Noirissa, vanhan kotikaupunkini tutuilla kulmilla. Erityisen kiinnostavaa on, miten ihmisyyden pimeät puolet kurottavat kirjojen sivuilta yhdessä jaettaviksi kokemuksiksi lukupiirien, tv-sarjojen ja musiikin kautta”, iloitsee kirjailija Satu Rämö.

”Lukutaidon heikentyessä on elintärkeää järjestää myös räätälöidysti lapsille ja nuorille suunnattuja matalan kynnyksen tilaisuuksia, jotka innostavat lukuharrastuksen äärelle. Jännityskirjallisuus on aina kiehtonut lapsia ja nuoria, joten Helsinki Noirin mahdollisuudet kannustaa koululaisia lukemaan ovat erinomaiset”, pohtii WSOY:n yhteiskuntasuhde- ja vastuujohtaja Jenni Haukio.

