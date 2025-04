Konsulttitalo Klarigo Oy onnistui vaikeinakin talousaikoina parantamaan tulostaan

Klarigon menestyksen salaisuus vaikeinakin talousaikoina on toimitusjohtaja Jenni Khadrin mukaan se, että yhtiössä on osaamisen lisäksi valmiutta vastata markkinoiden alati muuttuviin vaatimuksiin. Näitä tulee Khadrin mukaan useasta suunnasta. ”Esimerkiksi uusi tekoälysäädös on juuri tullut voimaan. Tekoälyn lukutaito ja tekoälysovellusten riskiluokitukset ja raportointi tulevat päivä päivältä tärkeämmiksi. Nämä ovat merkittäviä aiheita asiakkaillemme. Olemme jo nyt pystyneet auttamaan heitä täyttämään uudet velvoitteensa.”



Klarigossa yhdistetään kova substanssiosaaminen pehmeisiin arvoihin. ”Juuri tällä yhdistelmällä tuotamme lisäarvoa. Koemme onnistuneemme siinä, sillä olemme vaikeinakin aikoina – jopa liikevaihdon laskiessa – pystyneet saavuttamaan paremman tuloksen kuin viime vuonna”, Khadr kertoo.



Klarigon vuoden 2023 tilikauden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, ja tuoreimman tilikauden liikevaihto 2,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto puolestaan kasvoi 220 000 eurosta yli 250 000 euroon.



Suomen välittävämmäksi konsulttitaloksi itseään kutsuvan Klarigon asiakassuhteista monet ovat jatkuneet jopa vuosikymmeniä. ”Vaikka taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja analytiikasta puhutaankin, on kuitenkin aina kyse siitä, että ihminen kohtaa ihmisen”, kehitysjohtaja Marketta Iivari summaa. ”Epävakainakin talousaikoina tulevaisuus näyttäytyy valoisana, kunhan vaan jatkamme toisistamme välittämistä.”



Lyhyesti Klarigosta



Klarigo Oy on vuonna 2003 perustettu konsulttitalo, joka tarjoaa Kalasataman toimistoltaan asiakkailleen monipuolisesti talouden, henkilöstöhallinnon ja analytiikan palveluita. Yrityksen noin 20 työntekijän lisäksi Klarigo Oy tekee yhteistyötä alan parhaiden osaajien kanssa.



Klarigo tarjoaa yritysasiakkailleen toimiala- ja järjestelmäriippumattomasti erilaisia konsulttipalveluja: kokonaisarkkitehtuuria, kehityshankkeita, muutoshallintaa, koordinointia, käyttöönottoa ja integraatioita – asiantuntijapalveluja ja lisäkäsiä niin talouden kuin HR:n puolella.