80-vuotisjuhlavuotena muumitarinat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan

Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointiviestintä vahvistaa organisaatiotaan ja toimintaansa 11.3.2024 16:28:47 EET | Tiedote

Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointiviestintään on tehty nimityksiä. Brand Manageriksi on nimitetty Liisa Lehkonen vastuullaan Kosmoksen markkinointiviestintä ja WSOY:n kotimaisen kirjallisuuden viestintä. Essi Lamppu nimitettiin Brand Manageriksi vastuullaan Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden markkinointiviestintä sekä WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden viestintä. Liisa Aalto on nimitetty Johnny Knigan Brand Manageriksi vastuullaan Johnny Knigan markkinointiviestintä sekä WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden viestintä. Brand Manageriksi on nimitetty Kristina Forsström ja Katariina Vuori, vastuillaan Bazarin kirjat. Brand Managereina jatkavat Satu Sirkiä (WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus), Satu-Maria Rastas (WSOY:n tietokirjallisuus ja Tammen suomennettu kaunokirjallisuus), Jaakko Mikkola (Tammen kotimainen kaunokirjallisuus ja Tammen tietokirjallisuus), Mikko Immonen (WSOY:n suomennettu kaunokirjallisuus ja WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuus ja Disney-kirjat),