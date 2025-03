Sota on ollut katastrofi ukrainalaisten poikien ja nuorten miesten mielenterveydelle

Plan International ja sen kumppanijärjestöt haastattelivat lähes kahtasataa ukrainalaista 15–25-vuotiasta poikaa ja nuorta miestä Ukrainassa, Moldovassa, Romaniassa ja Puolassa. Näkymättömät haavat -selvitys osoittaa, että pojat ja nuoret miehet joutuvat selviytymään sodan aiheuttamista traumoista ilman tarvitsemaansa mielenterveystukea.

Apua ei ole joko tarjolla tai sitä ei kyetä, osata tai uskalleta pyytää.

”Psykologin puoleen kääntyminen ei ole täällä Ukrainassa yleistä, ihmiset pitävät sitä outona asiana”, 25-vuotias tutkimukseen haastateltu nuori mies kertoo.

Sota aiheuttaa nuorille miehille runsaasti mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. Ne johtavat muun muassa aggressiiviseen käytökseen ja väkivaltaan, seksuaalirikoksiin, alkoholin liikakäyttöön ja syrjäytymiseen.

Suurin osa Ukrainassa asuvista vastaajista kertoi, että mielenterveyteen liittyvät stigmat vaikeuttavat erikoissairaanhoitoon hakeutumista. Lähes puolet ilmoitti pelkäävänsä, että avun hakeminen leimaisi heidät. Yli puolet myönsi myös, etteivät he yksinkertaisesti tienneet, mitä palveluja heille oli tarjolla.

”Usein nuoret miehet eivät itse tunnista kohtaamiaan ongelmia. Heillä on syvään juurtunut uskomus, että heidän on kestettävä hiljaisuudessa, mutta nämä näkymättömät haavat aiheuttavat pitkäaikaisia haasteita paitsi heille myös heidän perheilleen ja yhteisöilleen”, sanoo Teofana Cepoi, Plan International Romanian tutkimuspäällikkö.

Jos ukrainalaiset nuoret miehet eivät saa välitöntä apua sodasta johtuvaan ahdistukseensa, seuraukset koko Ukrainalle ovat pitkäkestoiset ja vaikeat.

”Tämä ei ole vain yksilön tragedia vaan kollektiivinen kriisi, jolla on pitkäaikaisia seurauksia perheille ja yhteisöille. Meidän on toimittava nyt varmistaaksemme, että murrosikäiset pojat ja nuoret miehet saavat mielenterveystukea, jota he tarvitsevat parantuakseen ja osallistuakseen myönteisellä tavalla yhteiskuntaansa”, Cepoi korostaa.

Konfliktin keskellä kasvamiseen liittyvää ahdistusta ja surua pahentavat maskuliinisuuteen liittyvät normit ja yhteiskunnalliset odotukset, joita poikiin ja nuoriin miehiin kohdistuu sota-aikana. Nuorille miehille kasataan paineita perheiden elättämisestä isien tai muiden miespuolisten sukulaisten poissaolon vuoksi.

Yhteiskunnalliset odotukset, joiden mukaan ukrainalaisten nuorten on oltava kovia ja itsenäisiä, ovat saaneet monet tukahduttamaan tunteensa ja eristäytymään ikätovereistaan.

Lisäksi sota on syventänyt sosiaalisia jännitteitä armeijassa palvelevien ja siviileiksi jääneiden välillä. Monet maasta paenneet nuoret miehet tuntevat itsensä ulkopuoliseksi, ja sekä he että Ukrainaan jääneet nuoret miehet kokevat syyllisyyttä selviytymisestään ja kamppailevat taloudellisten ja emotionaalisten paineiden kanssa.

Erityisen vaikeaa avun hakeminen voi olla vähemmistöille, kuten romaniyhteisöihin kuuluville pojille ja nuorille miehille sekä sateenkaarinuorille.

“Plan International kehottaa hallituksia, humanitaarisia järjestöjä ja yhteisöjä investoimaan osallistavaan, sukupuolinäkökulmasta lähtevään mielenterveys- ja psykososiaaliseen tukeen ja palveluihin, jotka ovat kaikkien saatavilla”, sanoo Sven Coppens, Plan Internationalin Itä- ja Keski-Euroopan ja Ukrainan humanitaarisen työn johtaja.

“Nuorten miesten mielenterveyden tukemisessa ei ole kyse vain yksilöllisestä hyvinvoinnista, vaan se on olennaisen tärkeää kestävien ja turvallisempien yhteisöjen rakentamiseksi. Ilman asianmukaista hoitoa käsittelemättömät traumat ja stressi voivat johtaa väkivallan, syrjäytymisen ja epävakauden kierteisiin, jotka vaikuttavat perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Tarvitsemme jatkuvaa rahoitusta, jotta mielenterveyspalvelut olisivat helposti saatavilla ja sellaisia, etteivät ne leimaa ketään."

Haasteista huolimatta nuoret miehet ovat omaksuneet erilaisia selviytymisstrategioita. Jotkut osallistuvat esimerkiksi vapaaehtoistyöhön, yhteisöaloitteisiin tai verkossa toimiviin vertaistukiverkostoihin.

Vuonna 2025 arviolta 12,7 miljoonaa ihmistä Ukrainassa tarvitsee humanitaarista apua. Heistä kaksi miljoonaa on lapsia, jotka eivät ole saaneet tukea psykologisten traumojensa käsittelyyn.