Yhteishaku päättyi – VAMKissa liiketalouden koulutukset suosituimpia

Korkeakoulujen yhteishaussa 11.-25.3.2025 Vaasan ammattikorkeakoulussa oli tarjolla 680 aloituspaikkaa, joihin jätettiin alustavien tietojen mukaan yhteensä 4 188 hakemusta. Keskimäärin VAMKiin jätettiin 6,15 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi lähes 30 % edellisvuodesta. Valtakunnallisesti yhteishaussa oli yhteensä 148 024 hakijaa.

VAMKissa oli haussa 11 AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista kaikkein suosituin oli verkossa toteutettava oikeushallinnon tradenomin tutkinto. Siihen jätettiin 18,4 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden. Myös uusi, yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto-ohjelma kiinnosti hakijoita ja siihen jätettiin 10,4 hakemusta aloituspaikkaa kohden.

”Yhteishaku onnistui osaltamme yli odotusten. Oikeushallinnon ja tietojenkäsittelyn tulokset osoittavat suurta kiinnostusta ja tarpeellisuutta näille koulutuksille. Erityisesti työssäkäyvät arvostavat joustavia opiskelumahdollisuuksia ja verkossa opiskelu on mahdollista myös niille, jotka asuvat kaukana korkeakoulusta tai joiden on vaikea osallistua perinteiseen lähiopetukseen. Vaikka koulutus järjestetään kokonaan verkossa, ei opiskelija jää opinnoissaan yksin. Opiskelijalla on ohjaajan tuki ja opiskeluun sisältyy päiväsaikaan toteutettavia, opettajan vetämiä verkko-oppitunteja ja ryhmätyöskentelyä”, sanoo liiketalouden yksikön johtaja Elina Martin.

Sosiaali- ja terveysalalla vetovoimaisin hakukohde oli päivätoteutuksena toteutettava sosionomin AMK-tutkinto. Perinteiset päiväopinnot kiinnostivat hakijoita myös tekniikan alalla, jossa sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot olivat suosituin hakukohde. Haussa olleista kolmesta YAMK-tutkinto-ohjelmasta suosituin oli Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto.

Seuraavana vuorossa valintakokeet ja opiskelijapaikan vastaanottaminen

Opiskelijat valitaan AMK-tutkintoihin todistuvalinnan tai valintakokeiden kautta. VAMKin valintakokeet järjestetään 27. – 28.5.2025. YAMK-tutkintoihin opiskelijat valitaan hakijoiden laatimien työelämälähtöisten kehittämissuunnitelmien perusteella. Kehittämissuunnitelmat on ladattava yhteishaun hakemukselle 19.4.2025 mennessä.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan todistusvalintojen osalta viimeistään 26.5. ja valintakokeiden osalta viimeistään 3.7. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.7.2025. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 5.8.2025. Opinnot alkavat elokuussa 2025.