Henriksson keskustaliberaalien puolueiden huippukokouksessa Pariisissa: "Venäjän jäädytetyt varat on nyt käytettävä Ukrainan tukemiseen"

– Viime viikolla meillä Suomessa oli kunnia toivottaa presidentti Zelenskyi tervetulleeksi. Vierailun aikana presidentti Stubb totesi, että ainoa todellinen tapa pelotteen luomiseksi Putinia vastaan on aseistaa Ukraina hampaisiin asti. Olen täysin samaa mieltä. Siksi meidän on nyt uskallettava käyttää jäädytetyt venäläiset varat Ukrainan tukemiseen, Henriksson sanoo.

Henriksson totesi, että nyt on aika vetää jokaisesta mahdollisesta narusta yhteisen eurooppalaisen puolustuksemme vahvistamiseksi. Hän korosti, kuinka tärkeää on, että jäsenmaat kantavat vastuunsa ja vahvistavat eurooppalaista puolustusteollisuutta.

– Komission puolustusta koskeva valkoinen kirja on askel oikeaan suuntaan. Euroopan tasolla meidän on tehtävä enemmän rahoituksen saatavuuden parantamiseksi ja sisämarkkinoiden luomiseksi puolustukselle. Mutta tarvitsemme enemmän – erityisesti kansallisella tasolla. Jäsenmaiden on nyt jätettävä puolustusteollisuudelle pitkäaikaisia tilauksia, Henriksson sanoo.

Pariisin huippukokous kokosi yhteen keskustaliberaalien parlamenttiryhmien puheenjohtajat eri puolilta Eurooppaa. Tapahtuman isäntinä toimivat Ranskan entinen pääministeri Gabriel Attal ja Renew Europen puheenjohtaja Valérie Hayer. Keskusteluissa painottuivat Ukrainan tukemisen jatkuminen sekä se, miten Eurooppa voi vahvistaa turvallisuuttaan, talouttaan ja kauppapolitiikkaansa kasvavien geopoliittisten jännitteiden keskellä.

– Eurooppa tarvitsee meitä liberaaleja nyt enemmän kuin koskaan. On aika vetää jokaisesta mahdollisesta narusta vahvistaaksemme yhteistä eurooppalaista puolustustamme – ja tehdä se yhdessä samanmielisten kumppaneiden, kuten Iso-Britannian, Norjan ja Kanadan kanssa, Henriksson sanoo.