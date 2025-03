Tuulilasivahinkoja sattunut tänä talvena selvästi tavallista enemmän

Tavallisesti tuulilasivahinkoja sattuu erityisesti kevätkuukausina eli maalis-huhtikuussa. Lämpötilan sahaaminen nollan molemmin ja routavauriot kuluttavat tien pintaa, minkä vuoksi pikkukivet ja asfaltinpalat irtoavat asfaltista herkemmin. Lisäksi autoissa on vielä maaliskuussa talvirenkaat, joista irtoaa helposti nastoja erityisesti huonokuntoisilla teillä.

Kuluva talvi on ollut vähäluminen ja varsinkin Suomen eteläosissa, joissa autoja on paljon, ovat tiet olleet paljaina. Sen vuoksi myös kiveniskemiä on sattunut paljon. Oman lisänsä lasivahinkoihin tuovat myös Suomen huonokuntoinen tieverkosto.

Fennialle ilmoitetut lasivahingot kuukausittain vuosina 2023–2/2025

Lasivahinkoja ilmoitetaan ennen kaikkea kevätkuukausina, mutta tänä vuonna myös tammi-helmikuussa on ilmoitettu paljon vahinkoja vähälumisesta talvesta johtuen. Kuva: Fennia

Lasivahinkojen syntymistä voi ehkäistä turvaväliä kunnioittamalla

Suuri osa tuulilasin syntyvistä säröistä saa alkunsa edellä ajavan auton renkaiden alta sinkoutuvista irtokivistä ja nastoista. Varmin keino välttää irtokivien ja -nastojen napsahtaminen tuulilasiin on pitää reilu turvaväli edellä ajavaan autoon.

– Myös muita ohittaessa on syytä palata omalle kaistalle vasta siinä vaiheessa, kun ohitettava auto näkyy peruutuspeilistä, tietenkin muu liikenne ja vastaantulijat huomioiden. Näin vältetään lasivahinkojen riskiä takana-ajavalle ja muutenkin lisätään turvallisuutta liikenteessä, sanoo Fennian ajoneuvovahinkojen palvelupäällikkö Panu Stromberger.

Mikäli tuulilasista kuitenkin tulee ajon aikana särö, kannattaa osumakohta Strombergerin mukaan suojata lasilaastarilla tai teipillä ja korjauttaa mahdollisimman nopeasti, jotta lasinvaihdolta voitaisiin välttyä. Teippi estää lian ja kosteuden tunkeutumisen lasin sisälle ja helpottaa siten vaurion korjaamista.

Korjauta lasivahingot heti

Lasivahinkojen osuus kaikista kaskovahingoista on jo noin kolmannes. Fennia maksaa vuosittain noin 10 miljoonaa euroa korvauskuluja lasivahingoista.

– Viime vuosina lasivahingot ovat kasvaneet yhdeksi yleisimmistä autovakuutuksesta korvattavista vahingoista, Stromberger kertoo.

Moni autoilija siirtää kiveniskemien korjaamisen myöhemmäksi, tai unohtaa tarkistaa auton tuulilasia niiden varalta. Fennian tilastojen mukaan yhä useampi autoilija korjauttaa tuulilasin vasta viikkoja vahingon jälkeen.

– Moni saattaa ajatella, että pienen iskemän ehtii korjata myöhemminkin. Mutta viivyttely voi pahentaa vikaa, ja toisinaan jopa häiritä auton järjestelmiä. Yhä suuremmassa osassa autoja on kameroita tai sensoreita tuulilasiin kiinnitettynä, Stromberger muistuttaa.

Nopea korjaus voi tulla myös autoilijalle edullisemmaksi: tuulilasin paikkaus onnistuu nopeasti odottaessa eikä vie lasivakuutuksesta omavastuuta. Viivyttely voi puolestaan johtaa siihen, että kiveniskemä leviää, jolloin lasi täytyy paikkaamisen sijaan vaihtaa. Se taas maksaa lasivakuutuksen omavastuun verran, ja tuulilasin vaihto voi kestää koko päivän.