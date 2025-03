Helsingin kaupungin tilinpäätös etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Helsingin kaupungin, kunta-Helsingin sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2024 tilinpäätösten hyväksymistä. Vuonna 2024 sekä kunta-Helsingin että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talous toteutui talousarviossa oletettua paremmin.

Tilinpäätös etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 Kasvun paikka toteutumisen arvioinnin. Arviointi löytyy kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Lausunto työnhakijan palveluprosessin ja työnvälityspalveluiden kehittämisen lakihankkeeseen

Kaupunginhallitus antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työnhakijan palveluprosessin ja työnvälityspalveluiden kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Työvoimapalvelut siirtyivät valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Helsinkiläisten työnhakijoiden ja työnantaja-asiakkaiden palveluita tarjoaa nyt Helsingin työllisyyspalvelut.

Helsinki kannattaa työvoimapalveluiden lainsäädännön kehittämistä työnhakijoiden palvelutarpeeseen perustuvien palveluiden ja palveluprosessin suuntaan. Helsinki yhtyy esitysluonnoksen tavoitteeseen, jonka mukaan rajallista resurssia tulee voida käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja asiakaslähtöisemmin.

Helsingin kaupungin lausunnon mukaan esitetyt lakimuutokset eivät kuitenkaan kaikilta osin toteuta tavoitetta. Esitysluonnosta tulisi ohjata palveluprosessin keventämiseen kaikissa tapauksissa, joissa se on perusteltua.

Esitetyt lakimuutokset eivät luo perusteita alentaa kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Hallituskauden aikana työvoimapalveluiden rahoitusta on leikattu, mutta lupaukset kuntien tehtävien vähentämisestä säästöä vastaavasti eivät ole toteutuneet.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Puistolaan tulossa peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja liikuntahallin korvaava uudisrakennus

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Puistolan peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja liikuntahallin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa Puistolan peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja liikuntahallin korvaava uudisrakennus, joka on alueellisesti tärkeä monikäyttöinen julkinen palvelurakennus. Tontille sijoitetaan peruskoulu 650 oppilaalle, luokka-asteet 1-9 sekä päiväkoti 224 lapselle, joista uusia varhaiskasvatuksen paikkoja on noin 20. Alueelle tulee myös leikkipuisto, joka toimii myös koululaisten iltapäivätoiminnan tilana, sekä liikuntapalveluiden tilat tontin pohjoisosaan rinteeseen tontin viereisen Puistolan liikuntapuiston ulkokenttien läheisyyteen.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.