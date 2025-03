Mediakutsu: Kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaiset strategiset hankkeet Suomessa

Vuonna 2024 voimaan astunut kriittisten raaka-aineiden asetus asettaa tavoitteet EU:n raaka-aineiden louhinnalle, jalostukselle ja kierrätykselle sekä tuonnille kolmansista maista. Toimiin kuuluvat muun muassa strategisten hankkeiden määritteleminen ja näiden hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittaminen, kansalliset etsintäohjelmat ja raaka-aineiden uudelleenkäytön parantaminen.

EU on määritellyt 34 kriittistä raaka-ainetta, joista 17 on strategisia. Näitä tarvitaan vihreässä siirtymässä, digitalisaatiossa ja puolustusteollisuudessa. Asetuksen tavoitteena on kasvattaa EU:n kaivostuotanto 10 %:iin, jalostus 40 %:iin ja kierrätys 25 %:iin vuosittaisesta kulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Yksittäisestä maasta tuleva tuonti ei saisi ylittää 65 %.

Komissiolta strategisen aseman saaneet hankkeet hyötyvät nopeutetuista lupamenettelyistä ja voivat saada erityisaseman ympäristödirektiivien poikkeusharkinnassa. Euroopan komissio myöntää aseman jäsenvaltioiden lausuntojen perusteella, ja jäsenvaltiolla on oikeus estää sen myöntäminen. Suomessa päätöksen tekee valtioneuvoston yleisistunto.

Komission strategisiksi määrittelemillä hankkeilla pyritään edistämään Euroopan teollisten toimitusketjujen vakautta ja turvallisuutta samalla, kun ne tukevat vastuullisia kaivos-, jalostus- ja kierrätyskäytäntöjä. Tämä toimenpide on linjassa laajemman tavoitteen eli Euroopan unionin strategisten autonomian, ilmastoneutraaliuden ja taloudellisen kestävyyden vahvistamisen kanssa.

Komissio on tänään myöntänyt strategisen hankkeen statuksen seuraaville yhtiöille Suomessa:

AA Sakatti Mining Oy, Sakatin kaivoshanke

Terrafame Oy, Kolmisoppi-hanke

Keliber Oy, litiumkaivos ja –jalostamo

Fortum Oyj, akkukierrätyskeskus

Hycamite, grafiittituotantolaitos

Jervois Finland Oy, kobolttijalostamo



Mediatilaisuus: Kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaiset strategiset hankkeet Suomessa

Paikka: Eteläranta 10 ja Microsoft Teams

Aika: 25.3.2025 klo 14.00–15.30

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/mediatilaisuus-kaivosteollisuus

Ohjelma:

Kaivosteollisuus ry:n alkusanat ja näkemyksiä CRMA:n toimeenpanosta, Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry

Yhtiöiden puheenvuorot Teamsin välityksellä:

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber Oy

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Anglo American Sakatti Mining Oy

Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy

Lisätietoa mediatilaisuuden järjestelyistä:

Linda Smids

Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Kaivosteollisuus ry

+358 40 574 6401

linda.smids(at)teknologiateollisuus.fi